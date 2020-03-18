В Молдове увеличилось число выздоровевших от коронавируса нового типа

Во вторник, 17 марта, выписали первую пациентку, лабораторные анализы которой оказались отрицательными на COVID-19. А спустя сутки власти сообщили о выздоровлении еще одного человека.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Общее число выздоровевших от коронавируса нового типа в Молдове достигло двух человек. О этом заявил глава Национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ на брифинге в среду.

"Сегодня лабораторно было проведено повторное тестирование у еще одного человека с положительной динамикой. У него - негативные результаты (на коронавирус - нового типа - ред.) И это значит, что завтра-послезавтра он может быть выписан. Таким образом, мы можем говорить о двух выздоровевших", - сказал Фуртунэ.

Во вторник, 17 марта, выписали первую пациентку, лабораторные анализы которой оказались отрицательными на COVID-19. Речь идет о 60-летней женщине, которая была госпитализирована в инфекционную больницу Тома Чорбэ 8 марта.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19. В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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