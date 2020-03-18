Чрезвычайное положение: Додон рассказал, что будет с ценами на продукты

А также - ситуация в больницах Молдовы и игры на ценах со стороны некоторых экономических агентов - власти внесли уточнения.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что те экономические агенты, которые будут продолжать спекулировать на ценах на продукты питания, будут наказаны.

Глава государства сообщил, что власти на данный момент работают над пакетом мер по поддержке реального сектора экономики и граждан, которые на период карантина вынуждены сидеть дома.

"В то же время обращаюсь к торговым сетям. Видел, что цены на некоторые продукты выросли. Предупреждаю коммерческие магазины, специализирующиеся, в частности, на продовольственных товарах первой необходимости, - на данном этапе нет никаких оснований повышать цены", - отметил Додон.

По его словам, с точки зрения внутренних резервов, проблем продовольственной безопасности - нет.

"Что касается импорта, то было несколько ситуаций с блокированием на границах ряда стран, но эти проблемы были решены. Мы находимся в постоянном диалоге с перевозчиками. Поэтому, торговые сети, у вас нет причин повышать цены, иначе вы будете наказаны", - сказал президент.

Он отметил, что необходимо прекратить спекулировать, в противном случае власти будут вынуждены ввести четкий лимит на цены на некоторые продукты первой необходимости.

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Эпидемическая ситуация под контролем

Как отметил глава республики, положение дел находится под контролем и управляется государственными структурами.

"Все, что касается дотации больниц, медикаментов и врачей: мы готовы ко всем сценариям, даже к самом серьезному, но надеемся, до этого не дойдет. Важно в ближайшие дни не выходить на улицу и оставаться дома, насколько это возможно", - сказал Додон.

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Борьба с фейками

На фоне тиражируемых некоторыми СМИ фейковых новостей, власти решили ужесточить наказание.

"Мы находимся на пути к тому, чтобы предложить ввести уголовное наказание за продвижение фейковых новостей и провоцирование паники", - сказал Додон.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну рассказала о ситуации в двух больницах, где находятся взрослые пациенты с диагнозом за COVID-19.

"В больнице Тома Чорбэ к настоящему моменту есть 160 мест, из которых 75 предназначены для лиц с подозрением или у которых подтвердился коронавирус. Но для нормальной работы этого медучреждения, в которое продолжают поступать пациенты с другими инфекционными заболеваниями, мы активизировали клиническую больницу Минздрава №2, куда определены граждане с легкими формами подозрения на COVID-19", - сказала министр.

По ее словам, сведения о том, что в стране насчитывается больше зараженных COVID-19 граждан с подозрением на коронавирус, не обоснованы. Чиновница призвала использовать исключительно официальную информацию.

"На все спекуляции о том, что отсутствуют специалисты, отмечу, что во всех указанных больницах есть врачи-эпидемиологи. Нам оказал поддержку университет медицины и фармации, предоставив врачей-эпидемиологов и консультантов, которые укрепили ряды докторов этих медучреждений. В случае необходимости пополним квалифицированным персоналом, который еще есть у нас в резерве", - добавила министр.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы также первый случай выздоровления от COVID-19, еще один пациент готовится к выписке.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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