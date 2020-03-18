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Президент Молдовы Игорь Додон

Чрезвычайное положение: Додон рассказал, что будет с ценами на продукты

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29579553/chrezvychaynoe-polozhenie-dodon-rasskazal-chto-budet-s-tsenami-na-produkty.html

А также - ситуация в больницах Молдовы и игры на ценах со стороны некоторых экономических агентов - власти внесли уточнения.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что те экономические агенты, которые будут продолжать спекулировать на ценах на продукты питания, будут наказаны.

Супермаркет.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Может ли Молдова столкнуться с нехваткой продовольствия из-за коронавируса

Глава государства сообщил, что власти на данный момент работают над пакетом мер по поддержке реального сектора экономики и граждан, которые на период карантина вынуждены сидеть дома.

"В то же время обращаюсь к торговым сетям. Видел, что цены на некоторые продукты выросли. Предупреждаю коммерческие магазины, специализирующиеся, в частности, на продовольственных товарах первой необходимости, - на данном этапе нет никаких оснований повышать цены", - отметил Додон.

По его словам, с точки зрения внутренних резервов, проблем продовольственной безопасности - нет.

"Что касается импорта, то было несколько ситуаций с блокированием на границах ряда стран, но эти проблемы были решены. Мы находимся в постоянном диалоге с перевозчиками. Поэтому, торговые сети, у вас нет причин повышать цены, иначе вы будете наказаны", - сказал президент.

Он отметил, что необходимо прекратить спекулировать, в противном случае власти будут вынуждены ввести четкий лимит на цены на некоторые продукты первой необходимости.

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Эпидемическая ситуация под контролем

Как отметил глава республики, положение дел находится под контролем и управляется государственными структурами.

"Все, что касается дотации больниц, медикаментов и врачей: мы готовы ко всем сценариям, даже к самом серьезному, но надеемся, до этого не дойдет. Важно в ближайшие дни не выходить на улицу и оставаться дома, насколько это возможно", - сказал Додон.

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Борьба с фейками

На фоне тиражируемых некоторыми СМИ фейковых новостей, власти решили ужесточить наказание.

Фейковые сообщения
© CC0 / pixabay / pixel2013
Полиция призывает не верить паническим фейкам в соцсетях и мессенджерах

"Мы находимся на пути к тому, чтобы предложить ввести уголовное наказание за продвижение фейковых новостей и провоцирование паники", - сказал Додон.

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну рассказала о ситуации в двух больницах, где находятся взрослые пациенты с диагнозом за COVID-19.

"В больнице Тома Чорбэ к настоящему моменту есть 160 мест, из которых 75 предназначены для лиц с подозрением или у которых подтвердился коронавирус. Но для нормальной работы этого медучреждения, в которое продолжают поступать пациенты с другими инфекционными заболеваниями, мы активизировали клиническую больницу Минздрава №2, куда определены граждане с легкими формами подозрения на COVID-19", - сказала министр.

По ее словам, сведения о том, что в стране насчитывается больше зараженных COVID-19 граждан с подозрением на коронавирус, не обоснованы. Чиновница призвала использовать исключительно официальную информацию.

"На все спекуляции о том, что отсутствуют специалисты, отмечу, что во всех указанных больницах есть врачи-эпидемиологи. Нам оказал поддержку университет медицины и фармации, предоставив врачей-эпидемиологов и консультантов, которые укрепили ряды докторов этих медучреждений. В случае необходимости пополним квалифицированным персоналом, который еще есть у нас в резерве", - добавила министр.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы также первый случай выздоровления от COVID-19, еще один пациент готовится к выписке.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (177)

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