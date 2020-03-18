Передвижение граждан с обоих берегов Днестра: важные подробности

Что нужно знать, гражданам с правого берега Днестра, которые собираются в приднестровский регион, разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Граждане, которые направляются в приднестровский регион с территории правобережья Днестра, помещаются на 14-дневный карантин. Об этом в интервью радиостудии Sputnik рассказал глава бюро по политике реинтеграции в Кишиневе Алин Гвидиани.

"С 16 марта в регионе ввели режим карантина и зеркальные меры к тому, что происходит в Кишиневе, исходя из мер по сокращению рисков распространения коронавируса. До 5 апреля были введены ряд ограничительных мер в том, что касается свободного передвижения. Сейчас разрешается передвижение только граждан с постоянным местом жительства в регионе и тех, кто стоит там на учете", - отметил собеседник.

По его словам, граждане, которые направляются на территорию левобережья с правого берега, помещаются на 14-дневный карантин.

Он отметил, что на данный момент о ситуации проинформированы партнеры по переговорному процессу в формате "5+2", ведутся активные дискуссии с политическим представителями Тирасполя относительно возможности упрощенного механизма передвижения гражданами, которые проживают в регионе, а работают на территории правого берега. Среди них - врачи, учителя школ с преподаванием на латинской графике, таможенники и другие.

С 16 по 17 марта в 00.00 часов в Приднестровье ввели чрезвычайное положение как вынужденную меры по противостоянию угрозе коронавируса. Режим будет действовать 19 суток – до 5 апреля. В случае необходимости режим ЧП будет продлен.

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