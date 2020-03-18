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Пустынная Кампо деи Фиори в Риме.

Коронавирус в мире: что нужно знать гражданам Молдовы, оказавшимся за границей

© REUTERS / Remo Casilli 
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29580562/koronavirus-v-mire-chto-nuzhno-znat-grazhdanam-moldova-okazavshimsya-za-granitsey-.html

Кишиневское внешнеполитическое ведомство ищет возможности по разрешению экстренных и гуманитарных случаев. В том числе оно оказывает поддержку для возвращения соотечественников в Молдову.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции прилагает все возможные меры для оказания помощи гражданам Молдовы, оказавшихся в сложной ситуации за границей из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МИДЕИ.

В частности, внешнеполитическое ведомство ищет возможности по разрешению экстренных и гуманитарных случаев. В том числе дипслужба оказывает поддержку для возвращения соотечественников в Молдову.

"МИДЕИ, дипломатические и консульские миссии республики направили официальные обращения разным странам, предоставив необходимую помощь и обеспечив транспортировку заблокированных на границах граждан, в том числе: 83 соотечественника в Австрии, 192 человека – на Украине, 37 фур в Словении", - пояснили в министерстве.

© CC0 / Pixabay / beejees
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове
По данным внешнеполитического ведомства, троих граждан эвакуировали из Китая, еще столько же с круизного лайнера в Японии.

"В рамках МИДЕИ работает антикризисный штаб, который координирует действия дипломатических миссий и консульств с точки зрения поддержки молдавских граждан, оказавшихся за границей в непростой период пандемии COVID-19 и в условиях введения многими государствами мер по ограничению на перемещение людей", - добавили в министерстве.

Советы МИДЕИ для граждан, оказавшихся за границей:

  • по возможности избегать поездок в зоны, где распространяется COVID-19;
  • обращать внимание на то, что многие страны вводят ограничения на поездки, вводя запрет на въезд и выезд в/из определенных зон;
  • учитывать, что некоторые КПП могут быть закрыты или действовать обязательный карантин, а это может привести к блокированию граждан в той или иной стране и истечению срока пребывания в 90 дней в Шенгенской зоне и, следовательно, административной ответственности;
  • если избежать поездки в регион, охваченный коронавирусом не удается, то нужно узнать о мерах, принимаемых властями стран транзита / назначения в контексте ограничения распространения инфекции COVID-19;
  • если человек оказался в затруднительной ситуации или ему нужна консульская помощь, то ему следует звонить в посольства и консульства Молдовы в той стране, где он находится, или звонить на "горячую линию" МИДЕИ: +373 22 788722 (mfa.gov.md/ro/content/centrul-de-apel);
  • на web-страницах и на страницах министерства, дипмиссий и консульств Молдовы можно найти свежую информацию о предупреждениях по условиях въезда и транзита в том или ином государстве;
  • список посольств и консульств Молдовы можно найти здесь.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19, еще один пациент готовится к выписке.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

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