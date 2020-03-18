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Молдавские леи

COVID-19 бьет по карману: сколько граждан оштрафовали за нарушение карантина

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (178)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200318/29580712/covid-19-karantin-bet-po-karmanu-skolko-grazhdan-uzhe-zaplatili-za-narushenie.html

Среди тех, кто поплатился за пренебрежение введенными ограничительными мерами, оказались и фирмы, и физические лица.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Молдове с момента введения чрезвычайного положения составлено 38 протоколов за фактам несоблюдение мер по предотвращению распространения и борьбе с коронавирусом нового типа. Общая сумма штрафов составила 800 тысяч леев (45 с лишним тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка страны). Такие данные приводит Генинспекторат полиции МВД страны.

"Из общего числа протоколов в 33 случаях речь идет об экономических агентах, а в пяти – о физлицах", - отметили в полиции.

Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых
Подразделения МВД продолжат обеспечивать общественный порядок, в том числе безопасность дорожного движения. Полиция будет следить за деятельностью экономических агентов, проверять соблюдение предписаний и накладывать штрафы в случае их невыполнения. 

Полицейские продолжат контролировать число пассажиров в общественном транспорте.

В населенных пунктах, где объявлен карантин, установлены посты для ограничения дорожного движения. Салон общественного транспортного средства должен быть заполнен людьми не более чем на 60%.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19, еще один человек скоро будет выписан.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (178)

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