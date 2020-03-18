COVID-19 бьет по карману: сколько граждан оштрафовали за нарушение карантина

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. В Молдове с момента введения чрезвычайного положения составлено 38 протоколов за фактам несоблюдение мер по предотвращению распространения и борьбе с коронавирусом нового типа. Общая сумма штрафов составила 800 тысяч леев (45 с лишним тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка страны). Такие данные приводит Генинспекторат полиции МВД страны.
"Из общего числа протоколов в 33 случаях речь идет об экономических агентах, а в пяти – о физлицах", - отметили в полиции.
Полицейские продолжат контролировать число пассажиров в общественном транспорте.
В населенных пунктах, где объявлен карантин, установлены посты для ограничения дорожного движения. Салон общественного транспортного средства должен быть заполнен людьми не более чем на 60%.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19, еще один человек скоро будет выписан.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
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