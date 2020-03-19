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Министерство иностранных дел Приднестровья

В Приднестровье приостановили легализацию иностранных документов

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29550900/v-pridnestrove-priostanovili-legalizatsiyu-inostrannykh-dokumentov.html

Мера принята временная, но сделано это в целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. В Приднестровье временно приостанавливается прием заявителей по предоставлению внешнеполитическим ведомством региона услуги по легализация иностранных документов. О возобновлении приема будет озвучено дополнительно.

"Выдача ранее легализованных документов заявителям будет осуществляться в текущем режиме в рабочие дни с 10.00 до 12.00", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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В пресс-службе МИДа также отметили, что за консультациями заинтересованные лица могут обращаться по телефону 0 533 74405, а также посредством направления письменных обращений на адрес электронной почты (office@mid.gospmr.org).

При направлении письменных обращений рекомендуется указать полные данные о документе (по возможности, прикрепив его скан-копию), а также о заявителе.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (181)

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Теги:
коронавирус, легализация, Приднестровье


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