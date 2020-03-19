В Приднестровье приостановили легализацию иностранных документов

Мера принята временная, но сделано это в целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения приднестровского региона.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. В Приднестровье временно приостанавливается прием заявителей по предоставлению внешнеполитическим ведомством региона услуги по легализация иностранных документов. О возобновлении приема будет озвучено дополнительно.

"Выдача ранее легализованных документов заявителям будет осуществляться в текущем режиме в рабочие дни с 10.00 до 12.00", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В пресс-службе МИДа также отметили, что за консультациями заинтересованные лица могут обращаться по телефону 0 533 74405, а также посредством направления письменных обращений на адрес электронной почты (office@mid.gospmr.org).

При направлении письменных обращений рекомендуется указать полные данные о документе (по возможности, прикрепив его скан-копию), а также о заявителе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK