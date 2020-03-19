В Приднестровье приостановили легализацию иностранных документов

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. В Приднестровье временно приостанавливается прием заявителей по предоставлению внешнеполитическим ведомством региона услуги по легализация иностранных документов. О возобновлении приема будет озвучено дополнительно.
"Выдача ранее легализованных документов заявителям будет осуществляться в текущем режиме в рабочие дни с 10.00 до 12.00", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
При направлении письменных обращений рекомендуется указать полные данные о документе (по возможности, прикрепив его скан-копию), а также о заявителе.
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