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Стоматолог

Из-за карантина: в Приднестровье получат больничный по уходу за детьми

© CC0 / Pixabay / jarmoluk
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29559775/iz-za-karantina-v-pridnestrove-poluchat-bolnichnyy-po-ukhodu-za-detmi.html

Установили порядок выдачи листа о нетрудоспособности по уходу за ребенком, который из-за закрытия детских садов теперь должен оставаться дома.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. В Приднестровье установили порядок получения больничного по уходу за ребенком в условиях каратина. Речь идет о детях до семи лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение.

"Листок о нетрудоспособности по уходу за ребенком до семи лет выписывается застрахованному лицу (одному из родителей, законному представителю или иному члену семьи) на весь период карантина", - отметили в Минздраве Приднестровья.

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Больничные выдаются на основании электронного обращения на е-майл поликлиники по месту жительства или по телефону в поликлинику, либо при личном обращении к участковому врачу. Последнее, правда, не рекомендуется ввиду опасности заражения ОРВИ.

"Обращаем ваше внимание на необходимость заблаговременной подготовки необходимых данных по установленной форме", - отмечают в ведомстве.

Выдача листка о нетрудоспособности будет производиться участковым врачом после окончания карантина по предварительному приглашению заявителя (или доверенного лица - при предъявлении заверенной руководителем учреждения доверенности) на указанные в заявке контакты.

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Теги:
коронавирус, Приднестровье


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