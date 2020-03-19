Из-за карантина: в Приднестровье получат больничный по уходу за детьми

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. В Приднестровье установили порядок получения больничного по уходу за ребенком в условиях каратина. Речь идет о детях до семи лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение.
"Листок о нетрудоспособности по уходу за ребенком до семи лет выписывается застрахованному лицу (одному из родителей, законному представителю или иному члену семьи) на весь период карантина", - отметили в Минздраве Приднестровья.
"Обращаем ваше внимание на необходимость заблаговременной подготовки необходимых данных по установленной форме", - отмечают в ведомстве.
Выдача листка о нетрудоспособности будет производиться участковым врачом после окончания карантина по предварительному приглашению заявителя (или доверенного лица - при предъявлении заверенной руководителем учреждения доверенности) на указанные в заявке контакты.
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