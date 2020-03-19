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Зерновые

Красносельский: зерна в Приднестровье хватит на два года

© Sputnik / Егор Еремов
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29575690/krasnoselskiy-zerna-v-pridnestrove-khvatit-na-dva-goda.html

О работе, направленной на обеспечение продовольственной безопасности региона, говорили на чрезвычайном заседании парламента.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. Запасов зерна хватит Приднестровью на то, чтобы обеспечивать население хлебом в течение двух лет, а поставки товаров и продуктов питания не прекращаются, несмотря на введение чрезвычайного положения в регионе. Об этом рассказал приднестровский лидер на заседании парламента.

"Для грузоперевозчиков границы открыты. А для выработки мер по минимизации потерь бизнеса будет создана рабочая группа. В ее состав войдут депутаты, члены правительства, предприниматели и представители банков", - отметили в парламентской пресс-службе.

Как рассказал глава законодательного собрания Приднестровья Александр Коршунов, уже проведена совместная работа с членами правительства и выработаны управленческие решения, направленные на поддержку как хозяйствующих субъектов, так и индивидуальных предпринимателей.

Человек на улице. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
Карантинная дистанция и штрафы – меры безопасности от вируса в Приднестровье
"Важно отметить, что все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме и в надлежащие сроки. Это очень важно. Продуктов питания, лекарств, средств первой необходимости, средств защиты достаточно", – подчеркнул он.

По словам главы исполнительной власти Приднестровья Александра Мартынова, рабочая группа по минимизации экономических потерь рассмотрит возможность выдачи предприятиям, пострадавшим от введения карантинных мер, беспроцентных кредитов для выплаты зарплат своим работникам и других первоочередных платежей.

"В основе – предоставление отсрочек по уплате налогов, арендных платежей, коммунальных услуг. Отдельно рассматривается вопрос о предоставлении льгот, возможно, беспроцентных кредитов", – отметил он.

В Приднестровье 17 марта ввели чрезвычайное положение, как вынужденную меру по противостоянию угрозе коронавируса. Режим будет действовать 19 суток – до 5 апреля. В случае необходимости его продлят.

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Теги:
Вадим Красносельский, продовольственная безопасность, зерно, коронавирус, Приднестровье


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