Poșta Moldovei: с четверга почтовые услуги будут доступны в полном объеме

Предприятие Poșta Moldovei сообщило, что с учетом объявленного чрезвычайного положения в стране, все почтовые отделения продолжают работать в нормальном режиме, но с соблюдением мер безопасности.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Начиная с 19 марта, все почтовые отделения предприятия Poșta Moldovei продолжат работать в нормальном режиме, несмотря на объявленное чрезвычайное положение в стране.

В понедельник, 16 марта, служба прекратила все международные операции из-за остановки авиасообщения с зарубежными странами, а 17 марта временно прекратила прием всех внутренних почтовых отправлений, в том числе открыток, писем и посылок.

Такой была обстановка у главпочтамта во вторник, 18 марта.

"Мы возобновим с 19 марта доставку почтовой корреспонденции по всей территории Молдовы, однако могут возникнуть небольшие задержки или несоблюдение сроков доставки", - уточнила для Sputnik Молдова пресс-секретарь службы Виорика Подоляну.

Работники почты соблюдают предписанные в связи с распространением нового коронавируса меры безопасности.

"Начиная с февраля, мы предпринимаем ряд мер по предотвращению распространения COVID-19. Работники обеспечены защитными масками и перчатками, специальными дезинфицирующими средствами: мылом, антисептиками и моющими средствами", - подчеркнула Подоляну.

Собеседница также уточнила, что во всех отделениях связи установлены контейнеры с дезинфицирующим гелем как для клиентов, так и для сотрудников службы. Согласно постановлению №9 от 15 марта 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, между клиентами соблюдается дистанция в один метр, а ответственный за управление очередью регулирует ее.

Пенсионерка Галина Фурдуй рассказала: "Меры предосторожности в отделениях связи действительно приняты. Была в отделении на Чеканах, большой очереди не было, пускали по одному-два человека, на входе все обрабатывали руки гелем".

Важно для пенсионеров

Как ранее отмечал глава государства Игорь Додон, анализируются риски для пожилых людей при получении пенсий в почтовых отделениях.

"Когда приходит время получения пенсий, в почтовых отделениях образуются очереди. Сейчас рассматриваем механизм и затраты, чтобы пенсии приносили людям на дом", - отметил президент республики.

Пресс-секретарь Poșta Moldovei пояснила, что как и ранее, лица с ограниченными возможностями и те, кто прикован к постели, а также граждане, подавшие заявление при наличии справки о состоянии здоровья, получат пенсию на дому.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрировано также два случая выздоровления от COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" эпидопасности.

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