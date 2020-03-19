Нет – коронавирусу, да - учебе: видео-флешмоб рыбницких школьников - видео

Инициаторы решили подзадорить сверстников и призвать их не лениться во время пребывания на карантине, когда учебные заведения закрыты, а учащиеся вынуждены отсиживаться дома.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. Ребята из рыбницкой школы №11 сняли социальный ролик. В нем они демонстрируют, что, даже оставаясь на карантине дома и не имея возможности пойти на уроки в школу, можно беспрепятственно и с удовольствием продолжать обучение.

Школьники показывают, что они усердно учатся и за домашней партой и призывают своих сверстников, не тратя время даром, также заняться уроками. Грызть гранит науки можно не обязательно только в школьной аудитории, ее может заменить на время и свой дом.

"Карантин – не помеха моей учебе. Учиться можно и дома. Я продолжаю учиться. Всё будет хорошо!" - главная мысль, которую пытаются донести ребята.

Говорят они почти "очень правильные слова", но лиричная и даже несколько печальная музыка, под которую снят ролик, способствует тому, чтобы они воспринимались скорее доброжелательным напутствием для таких же учащихся, которые попали в карантинный плен.

А первые кадры – одиноких, без единой души школьных коридоров и классов с поднятыми на столы стульями, под такое мелодическое сопровождение даже вызывают некоторую ностальгию. В общем, весьма похвальное и трогательное начинание. Молодцы, рыбничане!

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