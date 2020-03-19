Думбрэвяну: в Молдове по-прежнему 36 случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Молдове не изменилось за последнее время, заявила министр здравоохранения.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Число случаев заражения коронавирусом в Молдове к утру четверга составляет 36. Об этом заявила в ходе брифинга глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

"У нас подтверждены 36 случаев заражения коронавируса, в том числе 21 эпизод ввоза в страну вируса из Италии, Франции, Великобритании, Чехии и Швейцарии", - подчеркнула министр.

По ее словам, большинство пациентов (31) госпитализированы в больницу Тома Чорбэ. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. В детской больнице находятся два человека, состояние которых оценивается как средней степени тяжести.

Из общего количества инфицированных распределение по возрастным группам выглядит следующим образом:

0-9 лет - 1 случай; © Photo : Guvernul Republicii Moldova Кику заявил об отмене ряда ограничений и продлении школьных "каникул"

10 -19 лет - 2 случая;

20 - 29 лет - 4 случая;

30 - 39 лет - 7 случаев;

40 - 49 лет - 5 случаев;

50 - 59 лет - 8 случаев;

60 - 69 лет - 9 случаев.

Правоохранительные органы и медики, по словам Думбрэвяну, продолжают проводить мониторинг тех, кто находится в режиме самоизоляции. Речь идет о 2149 людях, которые не выходят из дома.

"Вчера применены санкции в отношении шестерых человек, которые без особой необходимости нарушили режим самоизоляции", - сказала Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрировано два случая выздоровления от COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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