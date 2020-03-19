Представитель ВОЗ в Молдове рассказала, как уберечься от коронавируса

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа перешла в стадию пандемии, а вспышки заболевания зафиксированы в большинстве стран мира. Об этом сообщила Стелла Георгицэ, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Молдове на брифинге министерства здравоохранения в четверг утром.
Представитель ВОЗ напомнила, что инкубационный период нового коронавируса составляет около 14 дней. В течение этого периода у человека могут не проявляться клинические симптомы заболевания, однако все это время он остается источником инфекции и может заразить других людей.
Георгицэ отметила, что так как вирус распространяется воздушно-капельным путем, а также через слизистую оболочку глаз, необходимо выдерживать социальную дистанцию, не вступать в контакт с кашляющими или чихающими людьми, как можно чаще мыть руки.
При этом критически важно внимательно следить за состоянием здоровья у себя и у близких, и немедленно самоизолироваться при первых признаках заболевания.
"В это кризисное время всем необходимо изменить привычный образ поведения, по возможности, оставаться дома, строго соблюдать установленные правила поведения в карантине", — подчеркнула эксперт ВОЗ.
За сутки новых случаев COVID-19 не отмечено
В Молдове за последнее время не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила на брифинге в четверг министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
Таким образом, в Молдове подтверждены 36 случаев инфицирования.
Состояние здоровья трех госпитализированных с диагнозом COVID-19 остается тяжелым. В остальных случаях у пациентов отмечена средняя динамика или удовлетворительное состояние.
У пациентки, госпитализированной в Республиканскую клиническую больницу, тесты показали негативный результат. Если второй тест подтвердит выздоровление, она будет выписана из больницы.
Коронавирус в Молдове
К настоящему моменту в стране одна пациентка с диагнозом COVID-19 скончалась от осложнений, вызванных инфекцией, два человека выздоровели.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK