Молдавские военнослужащие в Косово: только вместе мы победим коронавирус

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Военнослужащие Национальной армии, которые участвуют в миротворческой операции в Косово в рамках KFOR, решили морально поддержать жителей Молдовы в период чрезвычайных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Мы находимся вдали от дома и, как и все, обеспокоены пандемией, охватившей многие страны мира, включая Республику Молдова. Призываем наших близких и всех жителей страны проявить ответственность и строго соблюдать требования специалистов. Только вместе мы сможем бороться с этим вирусом", — сказал командир молдавского контингента подполковник Ион Козару в видеопослании.

По словам Козару, чтобы предотвратить распространение COVID-19, молдавские военные, перемещенные на многонациональную базу "Camp Villaggio" в Италии, строго соблюдают все санитарные нормы. Морально-психологическое состояние военнослужащих хорошее, занятия идут по установленному плану.

Молдавские военные участвуют в патрулировании в Косово, обеспечивают защиту стратегических целей, дежурят на контрольно-пропускных пунктах и ​​переходах.

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В составе контингента служит 41 военный — взвод из 33 пехотинцев, семеро инженеров и начальник штаба.

Молдавские военнослужащие отправились в Косово в декабре 2019 года и будут находиться там до июня 2020 года.

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