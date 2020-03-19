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Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе

Выдачу нейтральных номеров для авто временно приостановят

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29586801/vydachu-neytralnykh-nomerov-dlya-avto-vremenno-priostanovyat.html

Пункты регистрации транспортных средств расположены в двух приднестровских городах – Тирасполе и Рыбнице, но в период действия особого положения они временно не работают.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. С 19 марта выдача нейтральных номеров для автотранспортных средств временно приостановлена. Такие изменения связаны с введением карантина как на правом, так и на левом берегах Днестра.

"Пункты регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице работают совместно с представителями молдавской стороны, пока границы закрыты, работа приостановлена", - отмечают в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

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Запись на получение нейтральных номеров будет перенесена. За разъяснениями можно обращаться в единую справочную службу 123.

Замена водительских удостоверений, постановка и снятие с учета автомобиля будет проходить в том же режиме. График работы МРЭО по Приднестровью пока не меняется. Со вторника по пятницу работают с 8.00 до 17.00, в субботу - с 8.00 до 16.00.

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Теги:
автомобили, траснпорт, Приднестровье


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