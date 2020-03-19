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Грозит ли Приднестровью продовольственный кризис из-за карантина

© Sputnik / Евгений Паскарь
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (186)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29586961/grozit-li-pridnestrovyu-prodovolstvennyy-krizis-iz-za-karantina.html

Вопрос о том, хватает ли всего необходимого в регионе, чтобы переждать карантин, поднимают и власти, и эксперты, и продавцы.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. Запасов продуктов питания в Приднестровье вполне достаточно и может хватить на несколько месяцев, учитывая прежний опыт региона по преодолению экономической изоляции. Об этом сказал корреспонденту Sputnik глава Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Ганин.

"Политика продовольственной безопасности никогда с повестки дня не уходила. Резервы продуктов питания у нас всегда есть. Период нескольких месяцев вполне посильно выдержать без каких-то потрясений", - пояснил он.

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По словам руководителя ТПП, внешнее впечатление, которое возникает после введения карантина и режима чрезвычайной ситуации в Приднестровье, - жизнь частично замерла, как и экономика. В Тирасполе мало людей на улицах, как и транспорта на дорогах, все сидят по домам. Небольшой ажиотаж наблюдается лишь в магазинах продовольственных товаров.

"Заметна активность по закупкам продуктов "про запас", как это обычно бывает в ситуации неопределенности, которая появилась с введением чрезвычайного положения. Хотя предприятия розничной и оптовой торговли уверяют, что запаса продукции на складах вполне достаточно и каких-то кризисных явлений в обеспечении продуктами не предвидится", - подчеркнул он.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на чрезвычайном заседании парламента также отметил, что продуктов питания, лекарств, средств первой необходимости достаточно, а запасов зерна хватит Приднестровью на то, чтобы обеспечивать население хлебом в течение двух лет.

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Тема:
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Теги:
карантин, Юрий Ганин, продовольственная безопасность, продовольствие, продовольственные товары, Приднестровье


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