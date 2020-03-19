Грозит ли Приднестровью продовольственный кризис из-за карантина

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. Запасов продуктов питания в Приднестровье вполне достаточно и может хватить на несколько месяцев, учитывая прежний опыт региона по преодолению экономической изоляции. Об этом сказал корреспонденту Sputnik глава Торгово-промышленной палаты Приднестровья Юрий Ганин.
"Политика продовольственной безопасности никогда с повестки дня не уходила. Резервы продуктов питания у нас всегда есть. Период нескольких месяцев вполне посильно выдержать без каких-то потрясений", - пояснил он.
"Заметна активность по закупкам продуктов "про запас", как это обычно бывает в ситуации неопределенности, которая появилась с введением чрезвычайного положения. Хотя предприятия розничной и оптовой торговли уверяют, что запаса продукции на складах вполне достаточно и каких-то кризисных явлений в обеспечении продуктами не предвидится", - подчеркнул он.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на чрезвычайном заседании парламента также отметил, что продуктов питания, лекарств, средств первой необходимости достаточно, а запасов зерна хватит Приднестровью на то, чтобы обеспечивать население хлебом в течение двух лет.
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