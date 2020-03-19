Будут ли учащиеся отрабатывать уроки за время действия чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа и работа образовательных учреждений Молдовы: советник президента рассказал Sputnik подробности о том, что ждет школьников и учителей.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Правительство Молдовы решило продлить приостановку образовательного процесса во всех учебных заведениях страны до конца месяца из-за коронавируса нового типа. Экс-министр образования, культуры и исследований, а сейчас советник президента по этим вопросам Корнелиу Попович рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, будут ли учащиеся отрабатывать внеплановые "каникулы", что произойдет с зарплатами педагогов во время чрезвычайного положения, а также о новой форме подготовки детей.

Это вам не каникулы

То, что дети на время ЧП из-за коронавируса не ходят в школу, означает, что речь идет не о школьных каникулах, а о приостановке образовательного процесса. С этого уточнения Попович начал разговор.

"Дети находятся дома, но дидактический процесс не прерывается, то есть перешли к другой форме подготовки. Часть учителей находится в образовательных учреждениях. Речь идет в основном о менеджерском составе – директорах, администрации. Другая часть педагогов – дома, но они продолжают работать. За это они получают зарплату", - отметил советник президента.

Он напомнил, что, будучи главой Минобразования, подписал 12 марта указ о том, что по решению руководства образовательных учреждений учителя могут находиться или в школах, или дома.

"Но они продолжают работать и готовить детей. Мы не должны терять время, потому что не знаем, когда закончится этот кризис", - сказал собеседник.

Процесс обучения во всех образовательных учреждениях страны приостановили с 11 марта. В среду, 18 марта, премьер Ион Кику сообщил, что ограничение будет действовать до 31 марта с возможностью пересмотра в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Советник президента отметил, что если раньше власти думали об отработке занятий, то сейчас считают, что этот метод не самый приемлемый.

"Потому что изначально предполагали, что ситуация продлится две недели. Сейчас мы видим, что дети будут находиться вне образовательных учреждений более двух недель", - сказал Попович.

По его словам, пока трудно говорить, как это все может затянуться, - до апреля или до мая.

"Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Поэтому мы не говорим об отработке, а о подготовке детей другими методами – дистанционное обучение или онлайн", - отметил собеседник.

По его словам, этот метод обучения включен в Кодекс об образовании еще в 2014-м. "Но, к сожалению, за шесть лет не было сделано ничего в данном направлении. Сейчас нам предстоит и с концептуальной, и с технической точек зрения мобилизовать имеющиеся ресурсы, чтобы дети были подготовлены, чтобы учащиеся из 9 и 12 классов не пострадали от этих изменений", - сказал Попович.

По его словам, порядка восьми тысяч учителей прошли курсы по практике обучения онлайн.

"У нас есть платформы, которые предполагают такую подготовку. Конечно, мы не знаем на данный момент возможности каждой школы по отдельности, но на прошлой неделе я дал указание сделать картографию реальной ситуации, чтобы мы знали, есть ли у каждого образовательного учреждения возможности онлайн обучения", - добавил Попович.

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Он отметил, что к настоящему моменту практически все образовательные учреждения страны подключены к интернету.

Если дома нет компьютера и интернета

Если с самими школами с точки зрения обеспечения техникой и доступом ко "Всемирной паутине" все понятно, то остается вопрос, что не у всех учащихся есть дома компьютер или смартфон с интернетом, которыми они могут пользоваться для обучения онлайн. Особенно это касается детей из сельской местности.

"Некоторые образовательные учреждения Кишинева перешли к этой форме обучения менее, чем за полдня после выхода приказа. Люди собрались, было понятно, что нужно сделать концептуально, и в скором времени появились платформы. Ситуация не характерна для всех образовательных учреждений страны, поэтому мы и сделаем картографию", - сказал Попович.

Что касается некоторых сельских школ, то, как отметил собеседник, поэтому и был издан приказ не о полной отмене образовательного процесса, а о его изменении. "То есть чтобы обучение не проводилось в образовательных учреждениях, но это не значит, что дирекция должна оставаться дома и отдыхать. Администрация остается в школах и продолжает работать. И именно администрация вместе с учителями должны находить пути решения указанных проблем", - сказал советник.

По его мнению, именно руководство учебных заведений вместе с педагогами должны знать проблемы каждого ученика – не только состояние здоровья детей, но и быть в курсе, есть ли у них доступ к дистанционным ресурсам обучения.

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"В школах есть компьютеры. Эти компьютеры не должны сейчас пылиться в классах, их следует распределить, в том числе, по домам. Учителя и руководство школ вместе с местными публичными властями должны следить за качеством подключения к интернету. То есть все должны быть вовлечены в этот процесс и сделать так, чтобы число детей, у которых нет доступа к этой форме обучения, было сведено к нулю", - отметил Попович.

Там, где нет возможности подключения к Сети, добавил собеседник, есть другие варианты – от самых примитивных – фотографирование заданий, звонки по телефону и так далее.

"Поэтому я и говорю, что это не каникулы, а перестраивание работы в другой формат", - добавил Попович.

При этом чиновник признал, что сложившаяся ситуация может повлиять в целом на систему дистанционного обучения для детей с особыми потребностями. По его словам, если эта кризисная ситуация будет решена компетентно, то будет выведен на новый этап процесс дистанционного обучения.

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"Дистанционная подготовка - это актуальная проблема на протяжении долгих лет в Молдове, учитывая, что многие дети находятся за пределами страны (и это ключевая проблема республики), но есть и дети с особыми потребностями, которые не могут посещать школу, они должны получать образование, в том числе дистанционно", - сказал Попович.

Он обратил внимание и на проблему маленьких школ. "Один из методов, который применялся некоторое время, - закрытие этих образовательных учреждений. Но мы должны применять другие методы, в том числе дистанционное обучение детей, что может привести к сохранению образовательных учреждений и в маленьких населенных пунктах, эффективности расходов и повышению качества подготовки детей", - сказал Попович.

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