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На горячую линию по коронавирусу в Приднестровье можно звонить со всего мира

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (186)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29588072/na-goryachuyu-liniyu-po-koronavirusu-v-pridnestrove-mozhno-zvonit-so-vsego-mira.html

Сначала предоставили номер, по которому можно было соединиться из любого населенного пункта Приднестровья, теперь добавили еще один – и по нему могут дозвониться с любой точки планеты.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. Теперь не только приднестровцы, но и все желающие из любого государства мира смогут задать свой вопрос оператору горячей линии. В Приднестровье добавлен еще один номер для абонентов других государств для срочной необходимости проконсультироваться по коронавирусу. Это +37353350630.

Как рассказали в МВД Приднестровья, звонков, поступающих на горячую линию в Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса, с каждым днем становится больше.

"Если за первые сутки работы горячей линии в МВД поступило порядка 400 звонков, то в течение сегодняшнего дня в одну минуту операторы принимали по 3-4 звонка", - отметили в ведомстве.

Телефон
© Sputnik / Osmatesco
"Горячая линия", созданная в Приднестровье по коронавирусу, разрывается
Непрекращающийся поток звонков и жалоб граждан на невозможность дозвониться на горячую линию вынудил ведомство расширить штат сотрудников. Теперь на вопросы граждан отвечают уже четыре оператора одновременно. Изначально их было двое.

Приднестровцы могут позвонить по номеру 080022800 - с мобильного терминала стандарта CDMA или со стационарного телефона из любого населенного пункта региона, при этом дополнительного набора кода не требуется.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (186)

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Теги:
карантин, коронавирус, горячая линия, Приднестровье


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