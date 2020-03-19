На горячую линию по коронавирусу в Приднестровье можно звонить со всего мира

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. Теперь не только приднестровцы, но и все желающие из любого государства мира смогут задать свой вопрос оператору горячей линии. В Приднестровье добавлен еще один номер для абонентов других государств для срочной необходимости проконсультироваться по коронавирусу. Это +37353350630.
Как рассказали в МВД Приднестровья, звонков, поступающих на горячую линию в Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса, с каждым днем становится больше.
"Если за первые сутки работы горячей линии в МВД поступило порядка 400 звонков, то в течение сегодняшнего дня в одну минуту операторы принимали по 3-4 звонка", - отметили в ведомстве.
Приднестровцы могут позвонить по номеру 080022800 - с мобильного терминала стандарта CDMA или со стационарного телефона из любого населенного пункта региона, при этом дополнительного набора кода не требуется.
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