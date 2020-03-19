Делаются исключения - какие авиарейсы прибывают в Кишинев

Несмотря на введенный 17 марта запрет на авиасообщение Молдовы с другими странами, из Международного аэропорта Кишинева вылетают некоторые авиарейсы.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. На интернет-ресурсе Flightradar можно проследить, что некоторые рейсы все же прибывают в аэропорт Кишинева из-за рубежа. Так, по данным приложения, в 11.50 в столице приземлился рейс из Москвы, а спустя 10 минут, ровно в 12.00 сел борт, прилетевший из Милана.

© Photo : Captură ecran: flightradar24.com Некоторые рейсы все же приземляются в аэропорту Кишинева.

У пресс-секретаря Органа гражданской авиации Молдовы Ирины Бодолика телефон выключен, корреспондент Sputnik не смогла связаться с ней, чтобы уточнить информацию о приземляющихся самолетах.

Несколько дней назад правительство организовало два чартерных рейса для доставки в Молдову граждан, заблокированных в Италии и на границе между Австрией и Венгрией.

Первую группу из 79 человек доставили в страну 15 марта из испанского города Сантандер. На родину вернулись артисты Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу. Директор театра вынужден был обратиться за помощью в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.

Во втором случае в Молдову прилетели 78 граждан, которые застряли в аэропорту Вены. Речь идет о пассажирах двух автобусов, которые направлялись из Италии в Молдову, но были остановлены на границе.

В среду по завершению заседания Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и общественному здоровью премьер-министр Ион Кику заявил, что из Молдовы предстоит эвакуировать ряд граждан США, которые не могут вылететь на родину. Посольство США поблагодарило власти Молдовы за содействие в эвакуации своих граждан.

Но небо над Молдовой на данный момент остается свободным от авиаполетов - в этом можно убедиться, посмотрев сайт Flightradar.

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