Делаются исключения - какие авиарейсы прибывают в Кишинев

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. На интернет-ресурсе Flightradar можно проследить, что некоторые рейсы все же прибывают в аэропорт Кишинева из-за рубежа. Так, по данным приложения, в 11.50 в столице приземлился рейс из Москвы, а спустя 10 минут, ровно в 12.00 сел борт, прилетевший из Милана.
У пресс-секретаря Органа гражданской авиации Молдовы Ирины Бодолика телефон выключен, корреспондент Sputnik не смогла связаться с ней, чтобы уточнить информацию о приземляющихся самолетах.
Несколько дней назад правительство организовало два чартерных рейса для доставки в Молдову граждан, заблокированных в Италии и на границе между Австрией и Венгрией.
Первую группу из 79 человек доставили в страну 15 марта из испанского города Сантандер. На родину вернулись артисты Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу. Директор театра вынужден был обратиться за помощью в министерство иностранных дел и европейской интеграции республики.
Во втором случае в Молдову прилетели 78 граждан, которые застряли в аэропорту Вены. Речь идет о пассажирах двух автобусов, которые направлялись из Италии в Молдову, но были остановлены на границе.
В среду по завершению заседания Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и общественному здоровью премьер-министр Ион Кику заявил, что из Молдовы предстоит эвакуировать ряд граждан США, которые не могут вылететь на родину. Посольство США поблагодарило власти Молдовы за содействие в эвакуации своих граждан.
Но небо над Молдовой на данный момент остается свободным от авиаполетов - в этом можно убедиться, посмотрев сайт Flightradar.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK