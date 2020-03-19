Игорь Додон: буду уделять Бельцам повышенное внимание

Глава государства провел в Бельцах региональное заседание с главами районных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Сразу несколько социально-экономических проектов будут реализованы в Бельцах в ближайшем будущем. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон во время рабочей поездки в северную столицу, где провел региональное заседание с главами районных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

Также глава государства имел диалог с представителями бельцкой муниципальной администрации, к которому подключились и депутаты парламента.

По итогам встречи президент сообщил, что обратится к правительству с президентской инициативой о внесении поправок в бюджет, в рамках которых Бельцам будет выделено 25 миллионов леев на ремонт городских дорог.

"Буду в дальнейшем уделять Бельцам и его жителям повышенное внимание", - заявил Игорь Додон.

По словам главы государства, эта сумма более чем в 10 раз превышает первоначальную, выделенную госбюджетом на 2020 год (2,1 миллиона леев). В итоге, вместе с средствами из Дорожного фонда, в этом году на ремонт дорог в муниципии Бельцы будут израсходованы более 40 миллионов леев.

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