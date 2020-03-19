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Весенняя посевная

Магазины семян и запчастей для сельхозтехники возобновляют работу

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29591004/magaziny-semyan-i-zapchastey-dlya-selkhoztekhniki-vozobnovlyayut-rabotu.html

Деятельность этих специализированных центров ранее была приостановлена из-за опасности распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 19 марта - Sputnik. Сельскохозяйственные магазины возобновят свою деятельность с 23 марта. Такое решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Супермаркет
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове с 16 марта будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС

В связи с приближением весенней сельскохозяйственной кампании, специализированные магазины по продаже семян, средств защиты растений, кормов и другого сырья и продуктов, необходимых в технологическом и производственном процессе сельскохозяйственных производителей, возобновят свою деятельность.

В соответствии с решением, обнародованным премьер-министром Ионом Кику и министерством сельского хозяйства, деятельность этих магазинов будет возобновлена с 23 марта.

Премьер-министр Ион Кику на брифинге подчеркнул, что упомянутые торговые предприятия должны возобновить работу, однако вести свою деятельность им необходимо с максимальной безопасностью, в отдельных безопасных для клиентов коммерческих помещениях.

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Теги:
сельское хозяйство, коронавирус


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