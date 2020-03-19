Представляет ли опасность для окружающих скончавшаяся от COVID-19

Женщина в возрасте 61 года, которая была госпитализирована с коронавирусом в Республиканскую клиническую больницу, умерла в ночь на среду, 18 марта. Власти объяснили, как должна проходить церемония похорон.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Скончавшаяся женщина, которая была заражена COVID-19, не представляет никакой опасности для окружающих с эпидемической точки зрения. Об этом заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Кристина Стратулат.

Впрочем, Национальное агентство общественного здоровья рекомендует:

на церемонии прощания и похорон должно быть меньше людей (близкие родственники), которые должны соблюдать дистанцию в один метр друг от друга и следовать другим рекомендациям властей;

организовывать поминальную службу не в церкви или закрытом помещении, а на открытом воздухе;

отказаться от поминального стола.

Женщина в возрасте 61 года, которая была госпитализирована с коронавирусом в Республиканскую клиническую больницу, скончалась в ночь на среду, 18 марта. У нее были и другие хронические заболевания.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. В стране зарегистрированы также первый случай выздоровления от COVID-19, еще один пациент готовится к выписке.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса.

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