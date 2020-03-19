В Молдове выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 49 человек.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. В Молдове выявлено еще 13 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Обработаны 95 тестов с подозрением на коронавирус, из которых 13 подтвердились. В семи случаях речь идет об импорте", - сказала она.

Коронавирус в Молдове

До сегодняшнего дня в республике были зафиксированы 36 случаев заболевания COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK