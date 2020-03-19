В Молдове выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. В Молдове выявлено еще 13 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
"Обработаны 95 тестов с подозрением на коронавирус, из которых 13 подтвердились. В семи случаях речь идет об импорте", - сказала она.
Коронавирус в Молдове
До сегодняшнего дня в республике были зафиксированы 36 случаев заболевания COVID-19.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
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