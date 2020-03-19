17:41 19 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.88
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Срочно:
Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус

В Молдове выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

© REUTERS / AGENCJA GAZETA
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (190)
29902
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29591805/moldova-vyyavili-novykh-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom.html

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 49 человек.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. В Молдове выявлено еще 13 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

"Обработаны 95 тестов с подозрением на коронавирус, из которых 13 подтвердились. В семи случаях речь идет об импорте", - сказала она.

Коронавирус в Молдове

До сегодняшнего дня в республике были зафиксированы 36 случаев заболевания COVID-19.  

© CC0 / Pixabay / beejees
Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (190)

По теме

Представитель ВОЗ в Молдове рассказала, как уберечься от коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишинев, март 2020.
Чрезвычайное положение плюс карантин: что происходит на улицах столицы
Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых
Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться