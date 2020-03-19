Как работают больницы в Кишиневе в условиях коронавируса - свидетельства

Молдавские врачи справляются с ситуацией, а медучреждения действуют в штатном режиме - об этом можно судить по быстрой помощи, которую оказали ветерану Великой Отечественной войны из Кишинева.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Молдавские медработники не только поддержали социальный флешмоб "Я работаю - ты сидишь дома", а реально руководствуются этим девизом. О том, что их слова не расходятся с делом, можно судить по быстрой и квалифицированной медицинской помощи, срочно понадобившейся одному из проживающих в Кишиневе ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом случае сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

"Пришлось нарушить режим самоизоляции и прибегнуть к вызову скорой помощи. Одному из ветеранов Великой Отечественной войны понадобилась срочная неотложная помощь - двухдневное кровотечение из носа. На протяжении суток кровоизлияние то прекращалось, то снова начиналось. Первый раз врачи скорой помощи кровь остановили, но впоследствии кровотечение оказалось настолько сильным, что пришлось вызывать "неотложку" повторно", - рассказал Петрович.

Помощь, по его словам, прибыла в течение 5-7 минут. На месте ветерану произвели все необходимые процедуры, остановили кровь, измерили артериальное давление, сделали кардиограмму. Медики решили госпитализировать пожилого человека в городская клиническую больницу "Святой Троицы".

"Медицинское учреждение работает в штатном режиме, без суеты и паники. Медицинский персонал ведет себя спокойно, осуществляя все необходимые для обследования процедуры. Узнав о почтенном возрасте привезенного пациента, без малого 100 лет, врачи не стали отмахиваться и отправлять его домой. Проверили все досконально. В итоге удалось вовремя обнаружить воспаление легких", - уточнил Петрович.

К настоящему моменту в республике зафиксировано 36 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась в среду, 18 марта. В стране зарегистрировано два случая выздоровления от COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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