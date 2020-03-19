Подозрения сняты: ни один госпитализированный приднестровец не болен COVID-19

Среди тех, кто должен оставаться на домашнем карантине, не все выдерживают предписания, которые установили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. Еще одна проба жителя региона, чьи анализы были направлены в лабораторию Кишинева на определение коронавируса, показали отрицательный результат. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

Вчера по четверым случаям диагноз не подтвердился, одну пробу оставили на доисследование сегодня. Из пяти подозрительных случаев, отмеченных за эти два дня: три из Рыбницы (двое взрослых и один ребенок 2006 года рождения), два – из Тирасполя (мужчина и женщина).

На карантине в главном городе приднестровского региона – Тирасполе, находится 15 человек. Несколько раз в день нахождение их по месту жительства контролируют представители оперативного штаба.

"Один из самоизолированных – студент из Москвы. Дмитрий приехал домой к родителям. За порог никуда – за этим четко следит мама. Еще один человек на карантине – Виктория. Вернулась из-за границы, теперь – 14 дней дома. Ее дети – у родственников", - рассказали в МВД Приднестровья.

Николай отдыхал в Турции. На карантине он уже шестой день. За это время симптомы заболевания не проявились.

Большинство самоизолированных к мерам относятся терпимо. Но есть и нарушители. Семейной пары, вернувшейся из Румынии, в момент проверки дома не оказалось. Они отправилась в магазин.

Правоохранители и врач медуправления МВД супругов дождались. На первый раз – предупреждение, в следующий – протокол и штраф, сказали в правоохранительном ведомстве.

Под подозрением на коронавирусную инфекцию в Приднестровье находится 14 человек, под наблюдением врачей на домашнем карантине - 2041.

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