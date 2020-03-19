17:41 19 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD17.88
  • RUB0.23
  • RON4.05
  • UAH0.66
Поиск
Срочно:
Кишинев, март 2020

Подозрения сняты: ни один госпитализированный приднестровец не болен COVID-19

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
Получить короткую ссылку
7310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29592303/podozreniya-snyaty-ni-odin-pridnestrovets-ne-bolen-koronavirusom.html

Среди тех, кто должен оставаться на домашнем карантине, не все выдерживают предписания, которые установили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 19 мар – Sputnik. Еще одна проба жителя региона, чьи анализы были направлены в лабораторию Кишинева на определение коронавируса, показали отрицательный результат. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

Вчера по четверым случаям диагноз не подтвердился, одну пробу оставили на доисследование сегодня. Из пяти подозрительных случаев, отмеченных за эти два дня: три из Рыбницы (двое взрослых и один ребенок 2006 года рождения), два – из Тирасполя (мужчина и женщина).

На карантине в главном городе приднестровского региона – Тирасполе, находится 15 человек. Несколько раз в день нахождение их по месту жительства контролируют представители оперативного штаба.

"Один из самоизолированных – студент из Москвы. Дмитрий приехал домой к родителям. За порог никуда – за этим четко следит мама. Еще один человек на карантине – Виктория. Вернулась из-за границы, теперь – 14 дней дома. Ее дети – у родственников", - рассказали в МВД Приднестровья.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
Коронавируса у четырех приднестровцев - нет, один диагноз еще под вопросом
Николай отдыхал в Турции. На карантине он уже шестой день. За это время симптомы заболевания не проявились.

Большинство самоизолированных к мерам относятся терпимо. Но есть и нарушители. Семейной пары, вернувшейся из Румынии, в момент проверки дома не оказалось. Они отправилась в магазин.

Правоохранители и врач медуправления МВД супругов дождались. На первый раз – предупреждение, в следующий – протокол и штраф, сказали в правоохранительном ведомстве.

Под подозрением на коронавирусную инфекцию в Приднестровье находится 14 человек, под наблюдением врачей на домашнем карантине - 2041.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

На горячую линию по коронавирусу в Приднестровье можно звонить со всего мира
Красносельский: зерна в Приднестровье хватит на два года
Теги:
карантин, коронавирус, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кишинев, март 2020.
Чрезвычайное положение плюс карантин: что происходит на улицах столицы
Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых
Кишинев во время чрезвычайного положения: опустевшие улицы и много скорых
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться