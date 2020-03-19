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Мужчина смотрит на небо.

Душой исполненный полет: послание в небе взорвало молднет

© CC0 / Pixabay / T_ushar
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29593537/dushoi-ispolnennyi-polet-poslanie-v-nebe-vzorvalo-moldnet.html

Летчики решили необычным способом обратить внимание граждан на совет властей, настоятельно рекомендующих оставаться дома. Полет-призыв прокомментировал представитель органа гражданской авиации.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Неожиданное сообщение зарегистрировал веб-сервис Flightradar. Два молдавских пилота написали в небе нашей страны, с помощью небольшого самолета, призыв "Stai acasă" ("Оставайся дома").

"Полет на частном самолете осуществил пилот кишиневского аэроклуба Олег Бурлаку. Летели в соответствии с Правилами визуальных полетов", - рассказала Sputnik Молдова пресс-секретарь органа гражданской авиации Ирина Бодолика. Второго пилота зовут Евгений Сажин. 

Doi piloți au scris pe cer “Stai acasă”
© Photo : Captură ecran: flightradar24.com
Полет-призыв.
"Друзья, вы уже знаете слоган №1 в мире. Мы решили передать его с высоты, чтобы его увидела вся страна. Теперь мы тоже быстро отправляемся домой", - написал второй член экипажа Евгений Сажин на своей странице в Facebook.

Власти призывают граждан оставаться дома - в сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa. А молдавские врачи подключились к другой социальной акции "Я работаю - ты сидишь дома",

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