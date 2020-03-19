Службы в Молдове будут вести иначе: президент встретился с иерархами Церкви

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Воскресные богослужения будут совершаться во дворах церквей, на открытом воздухе, с соблюдением дистанции между прихожанами. Все места отправления культа обеспечат необходимыми дезинфицирующими препаратами. Работа всех воскресных церковных школ будет приостановлена. Об этом сообщил глава государства Игорь Додон по результатам встречи с епископом Бельцким и Фалештским Маркелом и епископом Единецким и Бричанским Никодимом.

В ведении этих епархий находится город Бельцы, а также Фалештский, Глодянский, Сынжерейский, Единецкий, Бричанский, Окницкий и Дондюшанский районы Молдовы.

"Говорили о бедствии, которое обрушилось на весь мир, и о мерах, предпринимаемых правительством и министерством здравоохранения, труда и социальной защиты для преодоления вирусной угрозы. Обсудили также инструкции священнослужителям и мирянам, одобренные Священным Синодом Русской Православной Церкви и Синодом Молдавской митрополии", - написал Додон на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Епископы поддержали действия властей Молдовы, направленные на ограничение проведения массовых мероприятий.

Иерархи заверили президента, что духовенство будет действовать в тесной координации с руководством страны, с санитарно-эпидемиологическими службами, предпринимая все необходимые защитные меры.

Додон поблагодарил Епископов за организацию волонтерской деятельности по оказанию помощи пожилым и нуждающимся людям в условиях вирусной угрозы.

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