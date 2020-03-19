В каком состоянии находится Днестр: есть ли риск для водоснабжения Кишинева

В стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности: глава Минсельхоза рассказал, что нужно сделать, чтобы гарантировать надежное обеспечение столицы питьевой водой.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Обеспечение Кишинева водой находится вне всякой опасности. Об этом сообщил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу.

Такое заявление глава Минсельхоза сделал по итогам визита на водонасосную станцию в Вадул луй Водах, где он ознакомился с тем, как действует объект, и каков уровень воды в Днестре в условиях, когда на всей территории страны действует гидрологическая засуха.

"На данный момент станция работает в нормальном режиме. Уровень воды составляет 9,5 метров. Обеспечение Кишинева водой находится вне всякой опасности. Идеально было бы, чтобы уровень воды был выше 10 метров, тогда энергетические затраты для станции будут меньше", - написал Пержу на своей странице в Facebook.

По его словам, в этих условиях необходимо очистить водосборный бассейн, заменить устаревшие помпы (энергетически неэффективные) и обновить всю станцию, которая была сдана в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века.

"Вместе с представителями компаний Apă Canal-Кишинев и Apele Moldovei обсудили потенциальное решение по повышению уровня накопленной воды путем возведения дамб в рамках проекта на общую сумму примерно в семь миллионов леев", - добавил министр.

Он также отметил, что будут проанализированы и использованы самые эффективные возможности по улучшению ситуации.

Гидрологическая засуха

В стране продолжает действовать "желтый код" гидрологической опасности из-за низкой водности.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха, в бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая уровень воды", - отмечено в сообщении Госгидрометеослужбы.

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Если осадков будет мало, то угрозы водоснабжению Кишиневу велики

Главной проблемой в водоснабжении Кишинева на данный момент является состояние водозабора, считает доктор биологии, директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS" Илья Тромбицкий.

"Ввиду того, что много лет работали нелегальные схемы по добыче песка и гравия из Днестра, ложе углубилось, а трубы водозабора остались на прежнем уровне. Был разработан, но не начал реализовываться проект по повышению надежности водозабора. Все как и раньше будет зависеть от водности реки в этом году. Если осадков будет очень мало, то угрозы водоснабжению Кишиневу велики", - отметил Тромбицкий.

По его словам, отсутствие сопредседателя Днестровской комиссии со стороны Молдовы – простой вопрос, который не решается правительством более четырех месяцев.

"Между тем, именно в функцию этой молдавско-украинской комиссии входит вопрос использования водных ресурсов Днестра", - сказал эксперт.

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