Чрезвычайное положение в Молдове: ограничения для заключенных и их посетителей

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. С учетом динамики распространения COVID-19, начиная с 18 марта 2020 года в местах содержания был введен особый режим, который продлится до 12 апреля.
В учреждениях, входящих в систему пенитенциарных учреждений, установлен карантин, приостановлены посещения, допускаются лишь встречи в режиме видеоконференций.
Также приняты следующие меры:
- вдвое увеличилось число разрешенных телефонных звонков;
- решение о приостановке приема посылок с пищевыми продуктами будет приниматься руководством каждого пенитенциарного учреждения с учетом санитарно-противоэпидемиологического режима;
- запрещено переводить задержанных по личному запросу, за исключением госпитализации в пенитенциарную больницу и в государственные медико-санитарные учреждения.
НАПУ призывает к пониманию и осознанию важности применения ограничительных мер для предотвращения ситуации риска, как для защиты заключенных и персонала, так и посетителей.
По последним данным, в пенитенциарных учреждениях Молдовы содержатся 6 703 человека.
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