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Исправительное учреждение.

Чрезвычайное положение в Молдове: ограничения для заключенных и их посетителей

© CC0 / Pixabay
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (190)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200319/29594865/chrezvychaynoe-polozhenie-ogranicheniya-v-tyurmakh-dlya-posetiteley-i-zaklyuchennykh.html

В исправительных учреждениях приняли особые меры в контексте борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. С учетом динамики распространения COVID-19, начиная с 18 марта 2020 года в местах содержания был введен особый режим, который продлится до 12 апреля.

В учреждениях, входящих в систему пенитенциарных учреждений, установлен карантин, приостановлены посещения, допускаются лишь встречи в режиме видеоконференций.

Также приняты следующие меры:

  • вдвое увеличилось число разрешенных телефонных звонков;
  • решение о приостановке приема посылок с пищевыми продуктами будет приниматься руководством каждого пенитенциарного учреждения с учетом санитарно-противоэпидемиологического режима;
  • запрещено переводить задержанных по личному запросу, за исключением госпитализации в пенитенциарную больницу и в государственные медико-санитарные учреждения.

Исправительное учреждение, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жизнь в клеточку - почему молдавских заключенных содержат не так, как надо
"Руководители каждого подведомственного учреждения будут проводить меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19 среди сотрудников", - отмечает Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ).

НАПУ призывает к пониманию и осознанию важности применения ограничительных мер для предотвращения ситуации риска, как для защиты заключенных и персонала, так и посетителей.

По последним данным, в пенитенциарных учреждениях Молдовы содержатся 6 703 человека.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (190)

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