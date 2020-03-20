В Молдове внедряются платформы для онлайн-обучения: первые шаги

Организация процесса онлайн-обучения в условиях чрезвычайного положения в стране является приоритетом для министерства образования, культуры и исследований. О том, как в Молдове планируют организовать такой вид обучения, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В Молдове будут созданы платформы, которые позволят организовать онлайн-обучение и использовать опыт педагогов, которые прошли курсы по использованию цифровых инструментов для проведения дистанционного обучения и организации онлайн-курсов по подготовке учащихся 9-х и 12-х классов к экзаменам.

Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал экс-глава Минобразования, а ныне советник президента Молдовы по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович.

Образование в условиях карантина

С 11 марта в Молдове приостановлены занятия в образовательных учреждениях. Причина - ситуация с активным распространением коронавируса.

"Это предполагало, что дети будут находиться дома, преподаватели - на работе, и для проведения учебного процесса в удаленном режиме будет создана онлайн-платформа для их взаимосвязи", - уточнил он.

В четверг, 12 марта, было издано распоряжение о том, чтобы руководство каждого учебного заведения организовало процесс по подготовке онлайн-обучения детей. Например, в кишиневских лицеях Неritage и Orizont уже запущены такие платформы для интерактивного обучения, как Google Classroom и Cisco, они есть в свободном доступе.

"Платформы предоставляют возможность диалога учителя и учеников. Преподаватель следит за тем, кто находится с ним на связи, кто присутствует на этих занятиях. Программы позволяют использовать как текстовые, так и видеоматериалы", - объяснил Попович корреспонденту Sputnik Молдова.

В других населенных пунктах дистанционный образовательный процесс налажен пока только посредством компьютера, телефона и приложений для связи.

Лилия Якимчук, директор лицея имени Силвиана Лукача города Костешты Рышканского района, рассказала: "Мы переживаем трудное время, связанное с объявленными властями чрезвычайными мерами. Учебный процесс в учреждении был приостановлен. Тем не менее, мы продолжаем поддерживать связь с учащимися, контролируем ситуацию, и благодаря техническому оснащению школы нам удалось организовать процесс дистанционного обучения".

Она добавила, что учителям выделили ноутбуки для работы из дома и связи с учащимися.

Чтобы упорядочить процесс и массово внедрить онлайн-платформу в стране, был принято решение о создании рабочей группы по разработке инструкций "Онлайн-обучение в Республике Молдова". Параллельно в каждом учебном заведении страны созданы рабочие группы, куда включены преподаватели информатики и других дисциплин, а также директора школ для того, чтобы организовать на местном уровне виртуальные занятия.

Советник отметил, что работа продвигается не так быстро из-за так называемых "подводных камней" - право на использование персональных данных и информации о детях, не достигших совершеннолетия.

"На сегодняшний в Молдове насчитывается более 8 тысяч преподавателей, которые прошли курсы по онлайн-обучению, и мы хотим использовать эти ресурсы в полной мере", - подчеркнул он.

Также Национальный центр цифровых инноваций в области образования "Класс будущего" разрабатывает сеть виртуальных классов, которые уже созданы в 31 учебном заведений, в основном в лицеях.

В беседе с корреспондентом Sputnik советник президента в области образования с сожалением констатировал, что до сих пор внедрение платформ для онлайн-обучения не проводилось, хотя подобные формы предусмотрены Кодексом об образовании 2014 года, но, к сожалению, профильным ведомством не были разработаны соответствующие протоколы и концепции.

Как заверил Попович, внедрение платформ для онлайн-обучения охватит как систему среднего, так и профессионального и высшего образования. Так, например, 13 марта прошла встреча представителей Минобразования с руководством Технического университета и центра инноваций в области IT Tekwill в связи с запуском видеокурсов по подготовке к экзамену на степень бакалавра. Подключиться к онлайн-подготовке будущих студентов намерены и другие вузы.

Приостановка образовательного процесса продлена

Коронавирус в Молдове

В среду, 18 марта, правительство приняло решение продлить приостановку учебного процесса до 31 марта. Он будет осуществляться с применением современных информационных технологий. Министерство образования занимается разработкой необходимых инструментов", - заявил Кику после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям 18 марта.

К настоящему моменту в республике зафиксировано 49 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" эпидемической опасности.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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