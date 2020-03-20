Фармацевт рассказала, что больше покупают кишиневцы в условиях коронавируса

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Жители столицы стремятся приобретать медицинские маски и дезинфицирующие гели. В ряде аптек наблюдается их нехватка, а в некоторых цена составляет до 8 леев за маску. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала фармацевт Диана Северин.
"Очень быстро раскупают эти маски, среди людей - прямо какой-то ажиотаж возник, они серьезно думают, что эти маски могут защитить их от заражения коронавирусом, хотя они эффективны лишь для того, чтобы человек с симптомами вирусной инфекции не распространял заразу. Но, тем не менее, люди негодуют, когда маски заканчиваются", - рассказала специалист.
По словам фармацевта, некоторые даже бездумно, по простоте своей, ругаются и обвиняют в нехватке масок правительство. Другие покупают стерильные бинты и марлю, чтобы сделать медицинскую маску своими руками в домашних условиях.
"Эти маски у нас стоили сначала по 3 лея, потом - 5, а сегодня продаются уже по 8 леев. Это объясняется повышенным спросом и нехваткой этой категории товара. Сейчас маски не импортируют, а делают в Молдове, отчасти поэтому можно объяснить такую высокую цену на них", - заявила Северин.
Неприятно удивляет аптекаря то, что некоторые жители столицы считают себя умнее врачей и при симптомах вирусного заболевания начинают заниматься самолечением, пытаясь без рецепта приобрести противовирусные препараты, про которые многие прочитали в интернете.
"Люди не боятся побочных эффектов, что таким образом могут лишь навредить себе, усугубить состояние. В этом плане санитарная, медицинская культура у людей отсутствует", - рассказала собеседница.
Как отметила фармацевт, самих сотрудниц аптеки руководство постаралось максимально обезопасить, установив большое защитное стекло на прилавках, более того - все работают в специальных масках и очках, руки защищены каучуковыми перчатками.
"В целом, все препараты есть, нет дефицита ни по одной фармацевтической категории", - рассказала Северин.
Люди должны строго соблюдать правила личной гигиены, по возможности избегать появления в общественных местах, а ограничение на массовые собрания, которое ввело правительство страны, поможет. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова заявила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.
"В нашем обществе, к сожалению, нет культуры гигиенического поведения. Да, некоторые люди надевают медицинские маски, но они не защищают от заражения коронавирусом. Они лишь частично могут воспрепятствовать распространению ОРВИ", - заявила собеседница.
В Молдове выявлено 49 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.
У пациентки, госпитализированной в Республиканскую клиническую больницу, тесты показали негативный результат. Если второй тест подтвердит выздоровление, она будет выписана из больницы.
К настоящему моменту в стране одна пациентка с диагнозом COVID-19 скончалась от осложнений на фоне хронических заболеваний, два человека выздоровели.
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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