Фармацевт рассказала, что больше покупают кишиневцы в условиях коронавируса

Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался, как ведут себя граждане в аптеке, и не наблюдается ли среди них панических настроений.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Жители столицы стремятся приобретать медицинские маски и дезинфицирующие гели. В ряде аптек наблюдается их нехватка, а в некоторых цена составляет до 8 леев за маску. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала фармацевт Диана Северин.

"Очень быстро раскупают эти маски, среди людей - прямо какой-то ажиотаж возник, они серьезно думают, что эти маски могут защитить их от заражения коронавирусом, хотя они эффективны лишь для того, чтобы человек с симптомами вирусной инфекции не распространял заразу. Но, тем не менее, люди негодуют, когда маски заканчиваются", - рассказала специалист.

По словам фармацевта, некоторые даже бездумно, по простоте своей, ругаются и обвиняют в нехватке масок правительство. Другие покупают стерильные бинты и марлю, чтобы сделать медицинскую маску своими руками в домашних условиях.

"Эти маски у нас стоили сначала по 3 лея, потом - 5, а сегодня продаются уже по 8 леев. Это объясняется повышенным спросом и нехваткой этой категории товара. Сейчас маски не импортируют, а делают в Молдове, отчасти поэтому можно объяснить такую высокую цену на них", - заявила Северин.

Неприятно удивляет аптекаря то, что некоторые жители столицы считают себя умнее врачей и при симптомах вирусного заболевания начинают заниматься самолечением, пытаясь без рецепта приобрести противовирусные препараты, про которые многие прочитали в интернете.

"Люди не боятся побочных эффектов, что таким образом могут лишь навредить себе, усугубить состояние. В этом плане санитарная, медицинская культура у людей отсутствует", - рассказала собеседница.

Как отметила фармацевт, самих сотрудниц аптеки руководство постаралось максимально обезопасить, установив большое защитное стекло на прилавках, более того - все работают в специальных масках и очках, руки защищены каучуковыми перчатками.

Все посетители аптеки протирают руки антисептическим раствором, помещение регулярно обрабатывается дезинфицирующими средствами и проветривается.

"В целом, все препараты есть, нет дефицита ни по одной фармацевтической категории", - рассказала Северин.

Люди должны строго соблюдать правила личной гигиены, по возможности избегать появления в общественных местах, а ограничение на массовые собрания, которое ввело правительство страны, поможет. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова заявила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"В нашем обществе, к сожалению, нет культуры гигиенического поведения. Да, некоторые люди надевают медицинские маски, но они не защищают от заражения коронавирусом. Они лишь частично могут воспрепятствовать распространению ОРВИ", - заявила собеседница.

Многие граждане нашей страны, по словам врача, впадают в крайности: некоторые запускают вирусные заболевания и обращаются к специалистам в последний момент, когда уже понимают, что самолечение закончилось ухудшением состояния здоровья. Другие, наоборот, бьют тревогу тогда, когда у них нет даже симптомов респираторных вирусных инфекций, но приходят к докторам и требуют проверить - есть у них коронавирус или нет.

В Молдове выявлено 49 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

У пациентки, госпитализированной в Республиканскую клиническую больницу, тесты показали негативный результат. Если второй тест подтвердит выздоровление, она будет выписана из больницы.

К настоящему моменту в стране одна пациентка с диагнозом COVID-19 скончалась от осложнений на фоне хронических заболеваний, два человека выздоровели.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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