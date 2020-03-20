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Врач в больнице, архивное фото

Данные Минздрава: в Молдове 49 подтвержденных случаев COVID-19

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (193)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29597717/dannye-minzdrava-v-moldove-49-podtverzhdennykh-sluchaev-covid-19.html

В течение суток экипажи скорой помощи доставлены в больницы с подозрением на коронавирус 90 пациентов, в том числе 14 детей.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. К утру пятницы в Молдове зарегистрировано 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила в ходе брифинга глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

Капельница в руке
© Sputnik / Yana Zaharova
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По ее словам, речь идет о 28 эпизодах ввоза вируса в страну, в том числе из Италии, Великобритании, Франции, Чехии, Швейцарии и Украины. Остальные случаи - внутренняя передача вируса в Кишиневе, Хынчештах и Сороках.

В течение суток было 2 тысяч 319 вызовов скорой помощи, из которых 90 пациентов доставлены с подозрением на коронавирус, в том числе 14 детей.

Состояние пациентов 

В инфекционной больнице имени Тома Чорбэ находятся 43 человека. Семеро - в стабильно тяжелом состоянии. Еще у четверых состояние удовлетворительное, 32 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.

В детской инфекционной больнице два пациента в среднем состоянии.

В РКБ один пациент в удовлетворительном состоянии.

Текущая ситуация и дальнейшие действия властей

Думбрэвяну отметила, что правительство Молдовы разработало план действий для различных сценариев с ростом количества подтвержденных случаев. Этот план предусматривает все шаги, которые будут предпринимать власти в таких ситуация - речь об экипировке, лекарствах и другом необходимом.

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На данный момент, как подчеркнула Думбрэвяну, очень много говорят о количестве тестов на COVID-19.

"У нас пока есть тесты, которые мы используем. По сравнению с другими странами, например, во Франции, делают анализ только для людей в тяжелом состоянии. В Молдове применяют тесты во всех ситуациях, если есть подозрение. Иногда даже дважды, а также при выздоровлении пациента его несколько раз тестируют", - пояснила министр.

Коронавирус в Молдове

В операционной, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (193)

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