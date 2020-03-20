Додон: в Молдове подтверждаются 10-11% случаев заболеваний коронавирусом

Глава государства подчеркнул, что больницы Молдовы готовы к росту заболеваемости коронавирусом нового типа, лекарства и тесты в медучреждениях есть.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Из общего числа случаев с подозрением на коронавирус лабораторно в Молдове подтверждаются 10-11%. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в пятницу в рамках прямого эфира "Президент отвечает".

"Всего в Молдове были 469 подозрительных случаев, из которых подтверждены 49. То есть примерно 10-11%", - сказал президент.

Глава государства отметил, что речь идет о 28 эпизодах "импорта" вируса в страну и 21 случае местной передачи.

"За сутки зарегистрированы 90 подозрений на коронавирус нового типа", - сказал Додон.

По его словам, все жители республики должны понимать, что количество зараженных в Молдове вырастет. По предварительным расчетам ВОЗ, оно может достичь 500, но власти страны готовы и к тому, что количество будет больше в разы.

Додон заявил, что на данный момент много спекуляций на тему того, готовы ли власти к ухудшению ситуации и есть ли все необходимое.

По словам президента, все, кто распространяет фейки, ответят перед законом.

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"Тесты на COVID-19 в стране есть, нет проблем с этим. Мы готовы к увеличению количества зараженных. Ко всем сценариям - в 300-400 или несколько тысяч случаев - правительство готово. Больницы и места в них есть, мы располагаем всей экипировкой и лекарствами, а также у нас есть квалифицированные врачи", - подчеркнул глава государства.

Помимо этого, Додон обратил внимание на то, что в отличии от других стран, таких как Франция и Италия, в Молдове лабораторный анализ на наличие вируса проводят при каждом подозрительном случае.

Как отметил президент, в стране пока не было ни одного эпизода, чтобы гражданам с симптомами вирусной пневмонии отказали в анализе.

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