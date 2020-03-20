13:12 20 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.88
  • RUB0.22
  • RON3.97
  • UAH0.64
Поиск
В Кишиневских магазинах полно продуктов - паники нет

Президент перечислил, что ждет тех, кто завышает цены на продукты

© Sputnik / Евгений Паскарь
Общество
Получить короткую ссылку
25310
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29598800/prezident-moldovy-rasskazal-chto-zhdet-tekh-kto-zavyshaet-tseny-na-produkty.html

Глава государства ответил на вопросы граждан относительно продажи ряда товарных категорий в магазинах по завышенной цене.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В рамках традиционной диалоговой платформы "Президент отвечает" Игорь Додон рассказал, что ждет тех администраторов продовольственных магазинов, где на некоторые товары значительно увеличены цены в условиях чрезвычайного положения, введенного в Молдове.

Глава государства подчеркнул, что соответствующая информация поступает от жителей республики, которые пишут сообщения с соответствующими жалобами.
Пустая классная комната в начальной школе
© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Нет – коронавирусу, да - учебе: видео-флешмоб рыбницких школьников - видео

Додон призвал администраторов сетей продовольственных магазинов не пользоваться ситуацией чрезвычайного положения и не играть на ценах. Президент подчеркнул - если такие случаи продолжат фиксировать, государство вынуждено будет прибегнуть к жестким мерам - таким, как установление единого порога цен по ряду продовольственных товаров, а также выписке штрафов тем, кто не слышит месседж власти.

Додон также заверил, что нет абсолютно никаких поводов для беспокойства в связи с продовольственной безопасностью страны - госрезервы обеспечены всем необходимым. Более того, импортные поставки происходят в нормальном режиме, их никто не ограничивал, резюмировал Додон.

Коронавирус в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
Додон: в Молдове подтверждаются 10-11% случаев заболеваний коронавирусом
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Чрезвычайное положение: Додон рассказал, что будет с ценами на продукты
Рынки закрыты - как кишиневцы обеспечивают себя продуктами
Несмотря на карантин: на Чеканах торгуют продуктами во дворах
Теги:
ситуация в Кишиневе, цены, продукты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Покупатель с тележкой, наполненной продуктами в супермаркете в Канаде.
Воз и маленькая тележка: что скупают обыватели во время коронавируса
Rio's Christ the Redeemer statue lit with flags of coronavirus-hit countries
Мы с вами: акция моральной поддержки больных COVID-19 во всем мире
Режим чрезвычайного положения в Молдове
Режим чрезвычайного положения в Молдове: детали

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться