Президент перечислил, что ждет тех, кто завышает цены на продукты

Глава государства ответил на вопросы граждан относительно продажи ряда товарных категорий в магазинах по завышенной цене.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В рамках традиционной диалоговой платформы "Президент отвечает" Игорь Додон рассказал, что ждет тех администраторов продовольственных магазинов, где на некоторые товары значительно увеличены цены в условиях чрезвычайного положения, введенного в Молдове.

Додон призвал администраторов сетей продовольственных магазинов не пользоваться ситуацией чрезвычайного положения и не играть на ценах. Президент подчеркнул - если такие случаи продолжат фиксировать, государство вынуждено будет прибегнуть к жестким мерам - таким, как установление единого порога цен по ряду продовольственных товаров, а также выписке штрафов тем, кто не слышит месседж власти.

Додон также заверил, что нет абсолютно никаких поводов для беспокойства в связи с продовольственной безопасностью страны - госрезервы обеспечены всем необходимым. Более того, импортные поставки происходят в нормальном режиме, их никто не ограничивал, резюмировал Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19

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