Низкая водность: специалисты продлили действие предупреждения

В Госгидрометеослужбе обратились с просьбой к экономическим агентам и физическим лицам рационально использовать водные ресурсы.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Специалисты Государственной гидрометеорологической службы продлили действие "желтого кода" гидрологической опасности до 31 марта. Об этом сообщили в пятницу в ведомстве.

Первоначально предполагалось, что предупреждение будет действовать до 20 марта.

"В бассейне реки Прут на участке ниже водохранилища Костешты-Стынка и малых реках центральной и южной частей республики ожидается низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Ситуация под контролем

Гидрологическая засуха отражает объемы стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в когда объемы стока не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней объявляется "жeлтый код".

В четверг министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу заявил, что обеспечение Кишинева водой находится вне всякой опасности.

Такое заявление глава Минсельхоза сделал по итогам визита на водонасосную станцию в Вадул луй Водэ, где он ознакомился с тем, как действует объект, и каков уровень воды в Днестре в условиях, когда на всей территории страны действует гидрологическая засуха.

"На данный момент станция работает в нормальном режиме. Уровень воды составляет 9,5 метра. Обеспечение Кишинева водой находится вне всякой опасности. Идеально было бы, чтобы уровень воды был выше 10 метров, тогда энергетические затраты для станции будут меньше", - написал Пержу на своей странице в Facebook.

По его словам, в этих условиях необходимо очистить водосборный бассейн, заменить устаревшие помпы (энергетически неэффективные) и обновить всю станцию, которая была сдана в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века.

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