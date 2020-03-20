У пограничного полицейского в Молдове диагностировали COVID-19

К утру пятницы в Молдове зарегистрировано 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, в списке - пограничник.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Один из сотрудников Пограничной полиции был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил в пятницу президент Молдовы Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".

"Я хочу поблагодарить врачей и полицейских, которые находятся на передовой. Вы видели, что у нас уже есть полицейский, который заболел коронавирусом", - сказал Додон. © Sputnik / Osmatesco Додон: в Молдове подтверждаются 10-11% случаев заболеваний коронавирусом

К утру пятницы в Молдове зарегистрировано 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила в ходе брифинга глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

В инфекционной больнице имени Тома Чорбэ находятся 43 человека. Семеро - в стабильно тяжелом состоянии. Еще у четверых состояние удовлетворительное, 32 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.

В детской инфекционной больнице два пациента в среднем состоянии.

В РКБ один пациент в удовлетворительном состоянии.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK