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Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус

У пограничного полицейского в Молдове диагностировали COVID-19

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29598968/u-pogranichnogo-politseyskogo-diagnostirovali-covid-19.html

К утру пятницы в Молдове зарегистрировано 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа, в списке - пограничник.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Один из сотрудников Пограничной полиции был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил в пятницу президент Молдовы Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".

"Я хочу поблагодарить врачей и полицейских, которые находятся на передовой. Вы видели, что у нас уже есть полицейский, который заболел коронавирусом", - сказал Додон.
Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
Додон: в Молдове подтверждаются 10-11% случаев заболеваний коронавирусом

К утру пятницы в Молдове зарегистрировано 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила в ходе брифинга глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.

В инфекционной больнице имени Тома Чорбэ находятся 43 человека. Семеро - в стабильно тяжелом состоянии. Еще у четверых состояние удовлетворительное, 32 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.

В детской инфекционной больнице два пациента в среднем состоянии.

В РКБ один пациент в удовлетворительном состоянии.

Коронавирус в Молдове

В операционной, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Теги:
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