У пограничного полицейского в Молдове диагностировали COVID-19

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Один из сотрудников Пограничной полиции был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил в пятницу президент Молдовы Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".
"Я хочу поблагодарить врачей и полицейских, которые находятся на передовой. Вы видели, что у нас уже есть полицейский, который заболел коронавирусом", - сказал Додон.© Sputnik / Osmatesco
К утру пятницы в Молдове зарегистрировано 49 подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила в ходе брифинга глава Минздрава Виорика Думбрэвяну.
В инфекционной больнице имени Тома Чорбэ находятся 43 человека. Семеро - в стабильно тяжелом состоянии. Еще у четверых состояние удовлетворительное, 32 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести.
В детской инфекционной больнице два пациента в среднем состоянии.
В РКБ один пациент в удовлетворительном состоянии.
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