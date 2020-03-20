СИБ вышел с предупреждением - в Молдове сознательно распространяли "фейки"

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В условиях объявленного парламентом Молдовы чрезвычайного положения в стране Служба информации и безопасности обратила внимание общественности на работу ряда интернет-порталов, которые, согласно данным ведомства, распространяли заведомо ложную информацию с целью нагнетания ситуации в обществе, связанной с опасностью распространения вируса нового типа COVID-19.
Операторам интернет-сетей в Молдове переданы списки из 52 сайтов, которые, по мнению СИБ, занимались сознательно нагнетанием обстановки в связи с чрезвычайным положением, введенным из-за опасности распространения коронавируса.
Как уточнили в спецслужбе, все интернет-порталы были зарегистрированы не на территории Молдовы, а их наполнение контентом сомнительного и недостоверного содержания происходило из-за рубежа.
В соответствии с положениями Концепции информационной безопасности Молдовы в СИБ решили приостановить деятельность всех сомнительных 52 интернет-порталов, поскольку данные, опубликованные на них, представляют угрозу национальной безопасности страны.
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