СИБ вышел с предупреждением - в Молдове сознательно распространяли "фейки"

Специальная служба государства опубликовала список из 52 сайтов, не зарегистрированных в Молдове, но распространявших недостоверные данные, направленные на сознательное подогревание паники среди населения, все эти интернет-порталы будут закрыты.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В условиях объявленного парламентом Молдовы чрезвычайного положения в стране Служба информации и безопасности обратила внимание общественности на работу ряда интернет-порталов, которые, согласно данным ведомства, распространяли заведомо ложную информацию с целью нагнетания ситуации в обществе, связанной с опасностью распространения вируса нового типа COVID-19.

Операторам интернет-сетей в Молдове переданы списки из 52 сайтов, которые, по мнению СИБ, занимались сознательно нагнетанием обстановки в связи с чрезвычайным положением, введенным из-за опасности распространения коронавируса.

Как уточнили в спецслужбе, все интернет-порталы были зарегистрированы не на территории Молдовы, а их наполнение контентом сомнительного и недостоверного содержания происходило из-за рубежа.

Проведя расследование, сотрудники СИБ выяснили, что в списке юридических лиц, осуществляющих в Молдове коммерческую и общественную деятельность, вообще не зарегистрировано таких поставщиков массовой информации.

В соответствии с положениями Концепции информационной безопасности Молдовы в СИБ решили приостановить деятельность всех сомнительных 52 интернет-порталов, поскольку данные, опубликованные на них, представляют угрозу национальной безопасности страны.

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