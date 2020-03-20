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Fake news

СИБ вышел с предупреждением - в Молдове сознательно распространяли "фейки"

© CC0 / pixabay / pixel2013
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29599396/sib-vyshel-s-preduprezhdeniem-v-moldove-soznatelno-rasprostranyali-feyki.html

Специальная служба государства опубликовала список из 52 сайтов, не зарегистрированных в Молдове, но распространявших недостоверные данные, направленные на сознательное подогревание паники среди населения, все эти интернет-порталы будут закрыты.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В условиях объявленного парламентом Молдовы чрезвычайного положения в стране Служба информации и безопасности обратила внимание общественности на работу ряда интернет-порталов, которые, согласно данным ведомства, распространяли заведомо ложную информацию с целью нагнетания ситуации в обществе, связанной с опасностью распространения вируса нового типа COVID-19.

Операторам интернет-сетей в Молдове переданы списки из 52 сайтов, которые, по мнению СИБ, занимались сознательно нагнетанием обстановки в связи с чрезвычайным положением, введенным из-за опасности распространения коронавируса.
Lista site-urilor cu știri false publicată de SIS
© Photo : SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
Список сайтов, опубликованный СИБ

Как уточнили в спецслужбе, все интернет-порталы были зарегистрированы не на территории Молдовы, а их наполнение контентом сомнительного и недостоверного содержания происходило из-за рубежа.

Игорь Додон
© Sputnik / Osmatesco
Додон рассказал, чего ждет от СИБ в 2020 году
Проведя расследование, сотрудники СИБ выяснили, что в списке юридических лиц, осуществляющих в Молдове коммерческую и общественную деятельность, вообще не зарегистрировано таких поставщиков массовой информации.

В соответствии с положениями Концепции информационной безопасности Молдовы в СИБ решили приостановить деятельность всех сомнительных 52 интернет-порталов, поскольку данные, опубликованные на них, представляют угрозу национальной безопасности страны.

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Теги:
распространение, новости, Молдова, СИБ


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