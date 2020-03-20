Президент рассказал, как быть гражданам Молдовы, оставшимся за границей

Игорь Додон рассказал, что нужно делать гражданам Молдовы, которые остались заблокированными в других странах из-за закрытых многими странами границ.

КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Сотни граждан Молдовы остались заблокированными в других странах и не могут вернуться домой в связи с закрытием границ множеством государств из-за распространения коронавируса нового типа.

Молдаване остались в Польше, Австрии, Украине и Германии. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в пятницу в рамках прямого эфира "Президент отвечает".

Некоторым гражданам республики помогли в министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Что касается других наших соотечественников, власти им рекомендуют не выезжать, а оставаться в той стране, где они сейчас.

"Несмотря на наши рекомендации не отправляться в путь, некоторые все равно выехали с семьями и детьми в зоны риска. Потом граждане звонят в МИДЕИ и просят помощи. Мы хотим помочь, но как? Границы закрыты, рейсов нет. Давайте быть реалистами, за границей миллион наших граждан, половина из них хочет домой. Но это нереально, поэтому прошу, оставайтесь там, где вы сейчас", - сказал Додон.

Ситуация со студентами из Молдовы

Также глава государства рассказал о ситуации с молдавскими студентами, находящимися на обучении в других странах. Речь идет о конкретном случае со студенткой из российского МГИМО, она обратилась к властям с просьбой помочь ей вернуться домой.

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"Вчера вечером она вернулась в Молдову через Румынию. Из Москвы она вылетела рейсом Москва-Бухарест. Другие двое студентов остались в России у родственников", - пояснил глава государства.

По мнению Додона, властям было необходимо закрыть границы в сложившейся ситуации, а закрывать их раньше не было смысла.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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