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Швейная фабрика

Заключенные в тюрьме Руска женщины сшили 45 тысяч защитных масок за неделю

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29599820/zaklyuchennye-tyurmy-sela-fuska-sshili-45-tysyach-meditsinskikh-masok-za-nedelyu.html

Изготовленные по запросу Минюста изделия уже переданы Институту скорой медицинской помощи муниципия Кишинев.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Содержащиеся в пенитенциаре №7 женщины сшили 45 тысяч масок для медперсонала Института скорой медицинской помощи муниципия Кишинев.

Информацию для Sputnik Молдова подтвердил пресс-секретарь Национальной администрации исправительных учреждений Олег Пантя.

Исправительное учреждение.
© CC0 / Pixabay
Чрезвычайное положение в Молдове: ограничения для заключенных и их посетителей

"Решение о перепрофилировании госпредприятия "Руска" при пенитенциаре №7 для помощи медицинским учреждениям в условиях чрезвычайного положения и "красного кода" из-за коронавируса было принято по ходатайству директора Национальной администрации пенитенциаров и запросу руководства министерства юстиции республики Молдова" - уточнил он.

Глава Минюста Фадей Нагачевский на своей странице в Facebook поблагодарил заключенных женщин тюрьмы Руска и коллег по ведомству  за помощь в борьбе с распространением коронавируса. 

"Вместе мы переживем любую напасть", - заключил он.

В пресс-релизе Минюста отмечается, что "только благодаря устойчивому межинституциональному сотрудничеству можно будет усилить борьбу с пандемией".

Аптека
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самый востребованный товар в аптеках: спрос на защитные маски и не только

Ведомство призывает всех граждан Республики Молдова к максимальной осторожности, ответственности и соблюдению всех мер по предупреждению, предписанных в условиях чрезвычайного положения, объявленного на всей территории страны.

На вопрос корреспондента Sputnik о том, будет ли продолжено изготовление медицинских масок в дальнейшем, Олег Пантя ответил, что на данный момент информацией о новых заказах пресс-служба пока не располагает.

Ежедневно на госпредприятии "Руска" при пенитенциаре №7 трудятся около 70 заключенных.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (196)

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