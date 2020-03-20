Важные уточнения о режиме карантина и ЧП в стране: заявления Кику

Глава молдавского кабинета министров выступил с уточнениями о режиме ЧП в Молдове, какие изменения он отметил

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику заявил о послаблении карантинного режима для торговли. Она будет осуществляться в Молдове на период чрезвычайного положения в условиях одобренного властью графика.

"Карантинный режим был неверно истолкован карантинный режим. Многие сферы могут работать в прежнем режиме, с соблюдением норм безопасности", - пояснил премьер.

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Также будет введен специальный график работы представителей центральной власти.

"Министерства, Госканцелярия и другие представители центральной власти будут с 23 марта работать по специальном графику – с 07.30 до 16.00", - сказал глава кабмина после очередного заседания чрезвычайной национальной комиссии.

По его словам, обеденный перерыв устанавливается с 12.00 до 12.30.

Главная цель такого режима, как отметил Кику, - снизить нагрузку на общественный транспорт, чтобы другие граждане могли использовать его свободнее.

Также премьер успокоил общественность, уточнив, что оптовые склады не прекращали свою работу, действуют службы по доставке еды, онлайн-торговля и другое.

"Нет и не было дефицита продовольственных и хозяйственных товаров в стране, импорт по-прежнему действует. Так что и оснований для паники тоже нет", - подчеркнул Кику.

Премьер отметил, что в данный момент среди обратившихся за срочной медпомощью в связи с подозрением на наличие коронавируса, есть много граждан без медстраховки.

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По словам Кику, решение чрезвычайной нацкомиссии: им всем будет оказана квалифицированная помощь даже при отсутствии медицинского полиса.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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