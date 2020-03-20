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Примэрия Кишинева

Заявление Иона Чебана - как в Кишиневе борются с вирусом нового типа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29600742/zayavlenie-ion-ceban-kak-chisinau-boryutsya-s-virusom-novogo-tipa.html

В молдавской столице предпринимаются все необходимые меры по дезинфекции, ситуация остается под контролем примэрии муниципия Кишинев.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Минувшей ночью были вымыты главные улицы секторов Центр, Рышкановка и Буюканы. Следующей ночью будут вымыты и другие улицы, об этом сообщил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

"Каждый день все парки и зеленые зоны дезинфицируются. Между тем, в городе не прерываются и работы по уборке, продолжается дезинфекция дворов домов в соответствии с правилами, установленными в этот период чрезвычайного положения", - сообщил столичный градоначальник.

Помимо этого, утром в пятницу Чебан протестировал платформу для проведения веб-конференций, при помощи которой будет организовано взаимодействие столичных властей, все заседания.

Столица в осаде: в Кишиневе действует режим ЧП
© Sputnik / Vladimir Polusatov
Столица в "осаде": в Кишиневе действует режим ЧП
Таким образом, с 20 марта все заседания Кризисной ячейки и рабочие заседания примэрии будут проводиться в режиме онлайн, подытожил столичный градоначальник.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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Теги:
улицы, дезинфекция, Кишинев, коронавирус


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