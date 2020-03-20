Министерство образования установило правила дистанционного обучения

Несмотря на удаленный характер проведения занятий, они будут носить обязательный характер, учебные часы будут строго учитываться.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Правила дистанционного обучения, разработанные министерством образования, культуры и исследований, позволят не прерывать учебный процесс. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил начальник профильного управления министерства Валентин Круду.

По словам собеседника, тестирование онлайн-занятий пройдет на трех бесплатных платформах в соответствии с графиком. "Мы не можем сказать, когда занятия вернутся к привычному распорядку, это зависит от развития ситуации в стране", — отметил Круду.

По словам представителя минобразования, часы занятий, которые проводятся удаленно, будут фиксироваться в специальных реестрах, что позволит преподавателям и студентам вести точный учет.

"Это даст нам возможность отслеживать, сколько учебных часов было проведено, сколько учеников участвовали в уроках и лекциях", — сказал Круду.

Он подчеркнул, что дистанционное проведение занятий является обязательным. Преподаватели должны обеспечить непрерывность обучения в соответствии с утвержденным планом, по учебным материалам, которые используются в течение года.

При поддержке министерства для учащихся будет предоставлен бесплатный доступ к фондам издательства Cartier, со ссылками, по которым можно скачать учебные материалы.

Для выпускников, особенно тех, кто в этом году сдает экзамен на степень бакалавра, будут организованы публичные занятия при помощи телевидения.

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