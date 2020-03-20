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Пустая классная комната в школе

Министерство образования установило правила дистанционного обучения

© AFP 2019 / ROB ENGELAAR
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29600829/ministerstvo-obrazovaniya-ustanovilo-pravila-distantsionnogo-obucheniya.html

Несмотря на удаленный характер проведения занятий, они будут носить обязательный характер, учебные часы будут строго учитываться.

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Правила дистанционного обучения, разработанные министерством образования, культуры и исследований, позволят не прерывать учебный процесс. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил начальник профильного управления министерства Валентин Круду.

По словам собеседника, тестирование онлайн-занятий пройдет на трех бесплатных платформах в соответствии с графиком. "Мы не можем сказать, когда занятия вернутся к привычному распорядку, это зависит от развития ситуации в стране", — отметил Круду.

По словам представителя минобразования, часы занятий, которые проводятся удаленно, будут фиксироваться в специальных реестрах, что позволит преподавателям и студентам вести точный учет.

Учитель в пустом классе школы.
© Sputnik / Alexander Kryazhev
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"Это даст нам возможность отслеживать, сколько учебных часов было проведено, сколько учеников участвовали в уроках и лекциях", — сказал Круду.

Он подчеркнул, что дистанционное проведение занятий является обязательным. Преподаватели должны обеспечить непрерывность обучения в соответствии с утвержденным планом, по учебным материалам, которые используются в течение года.

При поддержке министерства для учащихся будет предоставлен бесплатный доступ к фондам издательства Cartier, со ссылками, по которым можно скачать учебные материалы.

Для выпускников, особенно тех, кто в этом году сдает экзамен на степень бакалавра, будут организованы публичные занятия при помощи телевидения.

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Теги:
коронавирус, образование


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