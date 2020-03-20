В Молдове создана онлайн-платформа для мониторинга случаев заражения COVID-19

Интерактивная карта распространения коронавируса в Молдове разработана Минздравом республики и Национальным агентством общественного здоровья.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В пятницу, 20 марта, в Республике Молдова представлена онлайн-платформа ArcGIS COVID для мониторинга информации о случаях заражения коронавирусом в стране.

В интерактивной карте доступна информация о количестве подтвержденных и предполагаемых случаев заражения COVID-19, о смертях пациентов с коронавирусом и число выздоровевших.

Веб-сайт адаптирован для Республики Молдова местной компанией по просьбе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и представительством ООН в Молдове.

"Эта платформа поможет нам контролировать эпидемию COVID-19 в реальном времени в нашей стране. Данные будут публиковаться каждые 24 часа, как только станут доступны. Таким образом, каждый человек из Республики Молдова и других стран получит доступ к последним статистическим данным о коронавирусе", - отметила глава Миздрава Виорика Думбрэвяну.

Случаи заражения коронавирусом сгруппированы по возрасту, полу, географическому положению, времени регистрации случая (день/месяц), включая подтвержденные случаи среди беременных женщин, что позволяет детально представить ситуацию.

Интерактивная карта ArcGIS COVID-19 является совместным проектом Института Джона Хопкинса (США) и Esri (США) и работает во многих странах мира для контроля и информирования по пандемии коронавируса.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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