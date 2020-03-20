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Военнослужащие в средствах химической защиты, фото из архива

Очередные фейки о грабителях в костюмах химзащиты: заявление правоохранителей

© Sputnik / Valery Melnikov
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29601750/ocherednye-feyki-pokhozhie-na-bred-grabiteli-v-kostyumakh-khimzaschity.html

Правоохранительное ведомство Приднестровья призывает граждан не поддаваться дезинформации и не впадать в панику.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мар – Sputnik. МВД Приднестровья призывает граждан не верить фейкам, не распространять непроверенную информацию и не поддаваться панике.

Fake news
© CC0 / pixabay / pixel2013
СИБ вышел с предупреждением - в Молдове сознательно распространяли "фейки"
Как рассказали в ведомстве, очередной нелепый слух появился в одном из родительских чатов Бендер. Там выпустили сообщение следующего содержания.

"В Приднестровье появились грабители в костюмах химзащиты, которые под видом дезинфекции помещений усыпляют хозяев и выносят все, что есть в квартире".

Испуганные люди стали звонить в правоохранительное ведомство с вопросом, а правда ли это.

"Ответ очевиден: "Информация недостоверна. Сохраняйте спокойствие". Ни людей в костюмах химзащиты, распыляющих снотворное, ни вертолетов с дезрастворами, кружащих над городами, ни военных патрулей, охотящихся на подростков, у нас нет", - говорят в ведомстве.

По мнению правоохранителей, цель "новостей", которые все чаще взрывают интернет-пространство, - посеять панику. Так что в ведомстве говорят - не стоит ей поддаваться.

В МВД также отметили, что противостоять информационным фейкам можно только вместе и предложили следить за новостями на официальных сайтах. По вопросам карантина звонить на горячую линию: 0-800-22-800, а о сомнительных новостях писать на Вайбер МВД: +37353381529.

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Теги:
химзащита, грабители, фейк, Приднестровье


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