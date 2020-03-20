Премьер Кику обсудил ситуацию с коронавирусом с представителями ООН и ВОЗ

Глава кабинета министров Молдовы детально обсудил с представителями международных организаций меры, предпринимаемые правительством в связи с опасностью распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Премьер-министр правительства Молдовы Ион Кику встретился в пятницу с представителем Организации Объединенных Наций Симоном Спрингеттом и главой офиса Всемирной организации здравоохранения в республике Игорем Поканевичем. На встрече присутствовала также министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые на уровне властей республики для контроля над эпидемиологической ситуацией в связи с опасностью распространения COVID-19.

Молдавский премьер поблагодарил представителей ООН И ВОЗ за поддержку, оказанную международными организациями республике, за знания и опыт, которыми зарубежные эксперты поделились со специалистами нашей страны для эффективной борьбы с коронавирусом.

Поканевич заверил главу кабмина, что ВОЗ будет оказывать всю необходимую поддержку Молдове для контроля за эпидемиологической ситуацией в республике и в регионе.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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