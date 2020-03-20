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В Приднестровье уже сами изготавливают маски и собираются шить комбинезоны

© Photo : Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200320/29602907/v-pridnestrove-uzhe-sami-izgotavlivayut-maski-i-sobirayutsya-shit-kombinezony.html

Большую часть производства средств многоразовой защиты взял на себя местный текстильный гигант, для его сотрудников действует особая система доставки на работу.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мар – Sputnik. На сегодняшний день в Приднестровье текстильным предприятием "Тиротекс" изготовлено 29800 масок многоразового использования. Об этом на совещании у приднестровского лидера рассказал глава Минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник.

"Дальнейшее производство составит 15000 единиц в сутки. Ведется также работа по организации пошива местными производителями защитной одежды", - сообщил он.

Раскраиваются комбинезоны по лекалам имеющихся в наличии зарубежных аналогов. Наиболее вероятным исполнителем заказа является предприятие "ИнтерЦентрЛюкс".

Кишинев, март 2020
© Sputnik / Rodion Proca
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Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, в первую очередь комплектами будут обеспечены сотрудники карантинного центра (Слободзейская РКБ) и службы скорой медицинской помощи.

По словам руководителя Оперативного штаба по профилактике коронавируса Руслана Мова, для доставки рабочих фабрики Тиротекс", выполняющей основной объем госзаказа по пошиву защитных масок, при этом работая в четыре смены, уже запущены дополнительные троллейбусные маршруты. Другим предприятиям рекомендовано самим продумать корпоративную организацию доставки сотрудников к месту работы.

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Теги:
комбинезон, маски, Приднестровье


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