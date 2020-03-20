Отправленные в Кишинев пробы жителей Левобережья: ответ отрицательный

В Приднестровье получили ответ из Кишинева по двум анализам, высланным вчера, однако ждут ответ еще по пяти.

ТИРАСПОЛЬ, 20 мар – Sputnik. Пришли результаты двух исследований, направленных 19 марта в лабораторию Кишинева. Диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвердился. Результаты еще одной пробы, отправленной в кишиневскую лабораторию накануне, станут известны позже.

"Трое граждан, госпитализированных вчера в инфекционное отделение Слободзейской районной больницы, продолжают оставаться под наблюдением врачей", - отметили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Таким образом, на территории региона на данный момент нет ни одного подтвержденного случая инфицирования COVID-19.

На сегодняшний день были госпитализированы еще четверо приднестровцев с подозрением на коронавирус. В четверг вечером в Бендерскую городскую больницу поступила женщина 1992 года рождения. Сегодня утром бригадой скорой помощи был экстренно доставлен 54-летний мужчина.

Еще двое - в Слободзейской ЦРБ: житель села Малаешты Григориопольского района 1998 года рождения, который недавно вернулся из Чехии, и женщина из Днестровска, 1954 года рождения. До закрытия границ у нее гостил сын, проживающий в Одессе.

У всех госпитализированных были взяты пробы и направлены в Кишинев на исследование.

Под подозрением на коронавирусную инфекцию в Приднестровье сейчас находится 6 человек, под наблюдением врачей на домашнем карантине, как и вчера, - 2041, а эпидемиологические карты за последние 24 часа открыты на 334 человека.

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