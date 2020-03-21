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Пенсионер

В Кишиневе добровольцы помогут пенсионерам и людям с особыми потребностями

© CC0 / Pixabay / rawpixel
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200321/29610278/chisinau-dobrovoltsy-pomogut-pensioneram-i-lyudyam-s-osobymi-potrebnostyami.html

Добровольцы вместе со 170 соцработниками и 90 ассистентами социального управления муниципалитета будут помогать нуждающимся в зависимости от их запросов.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Более двухсот добровольцев в муниципии Кишинев будут помогать оказывать соцпомощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями в период действия чрезвычайного положения в связи с коронавирусом нового типа.

"В рамках запущенной примэрией кампании "Будь добровольцем" зарегистрировались добровольцами 250 человек. Они помогут людям из групп риска - пенсионерам и людям с ограниченными возможностями - тем, кто получает соцпомощь от местных властей", - сообщил в субботу столичный градоначальник Ион Чебан.

По его словам, добровольцы будут действовать вместе со 170 соцработниками и 90 ассистентами социального управления муниципалитета.

Кроме того, по словам Чебана, открыты две телефонные линии для получения информации:

  • по вопросам здравоохранения 0800-00080;
  • по вопросам социальной помощи 0800-00090.
"Граждане, которым нужна помощь в период действия в республике чрезвычайного положения из-за опасности заражения COVID-19, могут обращаться за информацией", - говорится в сообщении примара.

Члены антикризисной ячейки затем свяжутся с соцработниками, их помощниками или волонтерами, чтобы запрошенная помощь была оказана.

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