В Кишиневе добровольцы помогут пенсионерам и людям с особыми потребностями

Добровольцы вместе со 170 соцработниками и 90 ассистентами социального управления муниципалитета будут помогать нуждающимся в зависимости от их запросов.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Более двухсот добровольцев в муниципии Кишинев будут помогать оказывать соцпомощь пенсионерам и людям с ограниченными возможностями в период действия чрезвычайного положения в связи с коронавирусом нового типа.

"В рамках запущенной примэрией кампании "Будь добровольцем" зарегистрировались добровольцами 250 человек. Они помогут людям из групп риска - пенсионерам и людям с ограниченными возможностями - тем, кто получает соцпомощь от местных властей", - сообщил в субботу столичный градоначальник Ион Чебан.

По его словам, добровольцы будут действовать вместе со 170 соцработниками и 90 ассистентами социального управления муниципалитета.

Кроме того, по словам Чебана, открыты две телефонные линии для получения информации:

по вопросам здравоохранения 0800-00080 ;

; по вопросам социальной помощи 0800-00090.

"Граждане, которым нужна помощь в период действия в республике чрезвычайного положения из-за опасности заражения COVID-19, могут обращаться за информацией", - говорится в сообщении примара.

Члены антикризисной ячейки затем свяжутся с соцработниками, их помощниками или волонтерами, чтобы запрошенная помощь была оказана.

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