Ситуация с коронавирусом: новые данные Минздрава и статистика о заболевших

Число случаев местной передачи COVID-19 в Молдове превысило количество эпизодов ввоза вируса в страну, в связи с чем глава Минздрава призвала населения не выходить из дома без особой необходимости.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. В Молдове зарегистрированы 66 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявила в субботу на утреннем брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего к настоящему момент проверены 559 человек. Тесты показали положительный результат у 66 из них", - отметила министр.

По ее словам, больше всего заболевших в Кишиневе (27 человек) и в Хынчештах (15 человек). В Сороках - 4 заболевших, в Яловенах, Сынджерей и Штефан-Водэ - по 3, в Кантемире, Новых Аненах, Каушанах - по 2, во Флорештах, Кагуле, Леова, Басарабяске и Калараше - по 1.

Глава Минздрава также сообщила, что число случаев местной передачи COVID-19 (35 случаев) превысило количество эпизодов ввоза вируса в страну (31 случай). Заболевшие вернулись в Молдову из Италии, Великобритании, Франции, Чехии, Швейцарии, Украины и России. Что касается случаев передачи вируса внутри страны, то в Кишиневе зарегистрированы 16 эпизодов, в Хынчештах - 14, в Сынджерей - 2, в Сороках, Кантемире и Штефан-Водэ - по 1.

"Представленная статистика демонстрирует, что растет количество случаев внутренней передачи COVID-19. Поэтому повторно призываем население стараться не выходить из дома, покидать его только при острой необходимости", - сказала министр.

Коронавирус в Молдове

Большинство пациентов (58 человек) госпитализированы в больницу Тома Чорбэ, семь из которых в тяжелом состоянии. В детской больнице в настоящее время - четыре пациента.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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