Ограничения из-за COVID-19 действуют и для посетителей кладбищ

В связи с введением чрезвычайного положения и "красного кода" из-за коронавируса, в преддверии пасхальных праздников меры предосторожности были приняты и на столичных кладбищах.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. С 17 марта на кладбищах в Кишиневе был принят ряд ограничений по доступу населения с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

Принимая во внимание специфику работы службы, руководство муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг" издало приказ, предусматривающий строгий запрет на вход посетителей и проведение ремонтных работ. Доступ на похоронные процессии разрешен группам до 10 человек. Информация о соответствующих мерах размещена на воротах кладбищ.

Ограничения для посетителей прокомментировала Sputnik Молдова директор "Комбината ритуальных услуг" Людмила Боцан.

"Кладбища не закрыты, мы работаем по нормальному графику. Ограничения действуют и для нас, так как мы входим в перечень тех предприятий, которые должны соблюдать нормы при чрезвычайном положении", - подчеркнула она.

Похороны в условиях чрезвычайного положения

Собеседница заверила - при улучшении ситуации в столице руководство предприятия изменит условия допуска на кладбища.

Боцан рассказала о том, как проходят похоронные процессии в условиях существующих ограничений.

"В среднем мы проводим по 20 захоронений в день. Принято решение, что на похороны будет допускаться до 10 родственников, плюс шесть человек, которые несут гроб и крышку гроба, а также 4 наших сотрудника, итого 20 человек. Если приглашается и батюшка, то получается больше 20 человек", - уточнила директор предприятия.

Цены на ритуальные услуги

Уборка могил в преддверии Пасхи

Простых граждан, безусловно, интересует вопрос, как повлияла ситуация на стоимость ритуальных услуг. На вопрос о том, подорожали ли они за последнее время, Боцан заявила, что цены абсолютно не изменились, так как они устанавливаются муниципальным советом.

Традиционно на праздник Пасхи и Радоницы жители Молдовы посещают могилы умерших родственников, где собираются почти все члены семьи и близкие усопших. В преддверии праздников граждане приходят навести порядок на могилах, провести ремонт и покраску, иногда даже устанавливают новые памятники.

На вопрос корреспондента Sputnik o том, насколько это возможно после введения карантинных мер из-за коронавируса, директор "Комбината ритуальных услуг" ответила, что вход для посетителей временно ограничен, за исключением похоронных процессий.

Кроме того, по ее словам, заказать у предприятия услугу уборки на могилах тоже пока невозможно.

"Если мы начнем брать заказы, то начнутся другие проблемы - охватить всех желающих и быстро выполнить работы невозможно, у нас 300 тысяч могил".

Ранее глава Национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ высказал мнение, что после Радоницы, когда на кладбища и в церкви приходят тысячи людей, в стране могут появиться "около тысячи зараженных, последствия могут быть крайне серьезными".

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

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