Ограничения из-за COVID-19 действуют и для посетителей кладбищ

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. С 17 марта на кладбищах в Кишиневе был принят ряд ограничений по доступу населения с учетом эпидемиологической ситуации в стране.
Принимая во внимание специфику работы службы, руководство муниципального предприятия "Комбинат ритуальных услуг" издало приказ, предусматривающий строгий запрет на вход посетителей и проведение ремонтных работ. Доступ на похоронные процессии разрешен группам до 10 человек. Информация о соответствующих мерах размещена на воротах кладбищ.
Ограничения для посетителей прокомментировала Sputnik Молдова директор "Комбината ритуальных услуг" Людмила Боцан.
"Кладбища не закрыты, мы работаем по нормальному графику. Ограничения действуют и для нас, так как мы входим в перечень тех предприятий, которые должны соблюдать нормы при чрезвычайном положении", - подчеркнула она.
Похороны в условиях чрезвычайного положения
Боцан рассказала о том, как проходят похоронные процессии в условиях существующих ограничений.
"В среднем мы проводим по 20 захоронений в день. Принято решение, что на похороны будет допускаться до 10 родственников, плюс шесть человек, которые несут гроб и крышку гроба, а также 4 наших сотрудника, итого 20 человек. Если приглашается и батюшка, то получается больше 20 человек", - уточнила директор предприятия.
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Уборка могил в преддверии Пасхи
Традиционно на праздник Пасхи и Радоницы жители Молдовы посещают могилы умерших родственников, где собираются почти все члены семьи и близкие усопших. В преддверии праздников граждане приходят навести порядок на могилах, провести ремонт и покраску, иногда даже устанавливают новые памятники.
На вопрос корреспондента Sputnik o том, насколько это возможно после введения карантинных мер из-за коронавируса, директор "Комбината ритуальных услуг" ответила, что вход для посетителей временно ограничен, за исключением похоронных процессий.
Кроме того, по ее словам, заказать у предприятия услугу уборки на могилах тоже пока невозможно.
"Если мы начнем брать заказы, то начнутся другие проблемы - охватить всех желающих и быстро выполнить работы невозможно, у нас 300 тысяч могил".
Ранее глава Национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ высказал мнение, что после Радоницы, когда на кладбища и в церкви приходят тысячи людей, в стране могут появиться "около тысячи зараженных, последствия могут быть крайне серьезными".
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
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