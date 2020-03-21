В аэропорту Кишинева началась продажа билетов на спецрейсы в Москву

Те, у кого на руках есть действующие (с датой вылета в период прекращения авиасообщения - с 16 по 31 марта) билеты "Аэрофлота" или S7, могут бесплатно вылететь по ним в субботу.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. В субботу, 21 марта, в 9.00 в кассе "Аэрофлота" в аэропорту Кишинева началась продажа билетов на рейсы российской авиакомпании, вылетающие сегодня вечером из молдавской столицы в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщили в посольстве России в Молдове.

Точное время вылета сейчас уточняется.

"Те, у кого на руках есть действующие (с датой вылета в период прекращения авиасообщения - с 16 по 31 марта) билеты "Аэрофлота" или S7, могут бесплатно вылететь по ним сегодня. Пассажиров приглашают обращаться на стойку "Аэрофлота" в аэропорту", - сказано в сообщении.

Стоимость билетов можно узнать в аэропорту Кишинева или у представителя авиакомпании "Аэрофлот" по телефону +373 61 099 300.

В диппредставительстве также уточнили, что жителям Приднестровья следует учитывать всю информацию перед тем, как принимать решение выезжать в аэропорт молдавской столицы.

В посольстве обратили внимание на то, что "ввиду объявленного режима ЧС, в Молдове и Приднестровье существенно ограничено движение общественного транспорта. Выезд из Приднестровья возможен исключительно по разовым пропускам".

"Аэрофлот" вывозит прежде всего собственных пассажиров и пассажиров авиакомпании S7 с билетами. Продажа билетов на эти рейсы осуществляется в порядке живой очереди в кассе "Аэрофлота" в аэропорту с 9.00 21 марта", - добавили в посольстве.

Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу сообщил, что 21 марта российские самолеты доставят в Молдову несколько сотен граждан Молдовы, которые из-за пандемии не могли выбраться на родину. Затем эти же борты заберут из республики граждан РФ.

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